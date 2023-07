Cardi B tira el micrófono a un fan que le había lanzado agua

A Cardi B es muy difícil estropearle un concierto, incluso si alguien entre el público le tira agua en medio de una canción. La rapera actuó este fin de semana en Las Vegas, y mientras cantaba ‘Kodak Yellow’ una mujer entre el público le lanzó un vaso con lo que parece agua, pero que podría haber sido cualquier tipo de líquido. Cardi hizo uso de un gesto que ya ha empleado antes. Y, para devolver la agresión, le tiró el micrófono con todas sus fuerzas.

Esto fue grabado desde diversos ángulos, y en uno de ellos aparece la autora del lanzamiento pidiendo disculpas en cuanto Cardi B respondió enfadada tirándole el micrófono. Pero ya era un poco tarde, el personal de seguridad la sacó y el concierto siguió.

Aunque, en general, los fans se han puesto de su lado en redes sociales, ha habido duras críticas hacia la artista. Hay usuarios que aseguran que este acto «fomenta la criminalidad y el comportamiento basura». En España ya vivimos un incidente similar en un concierto de La Zowi. Después de estar aguantando que le tirasen objetos durante un largo rato, la artista cogió un pie de micrófono y lo lanzó a sus agresores.

Cardi B se encontraba en Las Vegas con motivo de la salida del tema con Offset, ‘Jelousy’. Curiosamente, en el vídeo del tema, Cardi B le arroja una zapatilla a su marido, haciéndo lo mismo que con el micrófono en el show. La canción podría hablar de los problemas de infidelidad o inseguridades que rodean a su pareja: «Celos, esa mierda te va a comer el corazón», canta el rapero.

Si hay o ha habido problemas entre ellos, Cardi B responde contundentemente a los chismorreos sobre su vida privada. «Están muy preocupados de mí y mi hombre / Deberías estar más preocupada por quién se acuesta con el tuyo», rapea en uno de los versos.

Cardi B throws her microphone at an audience member who threw a drink at her 👀 pic.twitter.com/fKmFLFGzKw

— Daily Loud (@DailyLoud) July 30, 2023