Flo Milli quiere que se la coman como a ‘Fruit Loops’

Flo Milli ha anunciado que su segundo álbum, ‘Fine Ho, Stay’, llegará a lo largo de este verano. Pero mientras tanto, ha estrenado ‘Fruit Loop’, uno de los singles que estarán en el nuevo disco. El título sigue con el concepto que ha nombrado sus dos anteriores trabajos: su primer mixtape se llama ‘Ho, why is you here’ y su siguiente álbum ‘You Still Here, Ho?». Parece que la «Ho» (abreviatura de «hoe», zorra) se queda al menos otro trabajo más.

En ‘Fruit Loop’, Flo Milli rapea sobre su poder con su voz, que ya es casi una seña de identidad: estridente y nasal. «Todo lo que hago hace que los chicos se pongan cucú / Sí, soy más dura que cualquier zorra», canta en el estribillo. La base es ligera, pero marca los tiempos con unos chasquidos que permiten a Milli clavar cada barra, a veces hablada, a veces cantada.

Está claro que no es una canción que hable de sororidad, lo demuestra en muchos de los versos: «Creo que tu hombre quiere tener un bebé conmigo, le estoy diciendo que no / Tú le estás pidiendo que se quede, yo estoy lista para irme». Pero tampoco se va a pelear por cualquier tío: «Quiere decir grandes cosas, pero tiene un pene muy pequeño», suelta en otro de los versos.

En el videoclip, dirigido por Chandler Lass (Latto o David Guetta), la artista mueve el culo y se luce en los pasillos de una tienda de alimentación, rodeada de los cereales americanos que ponen nombre al tema: Fruit Loops.

