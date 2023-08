México prohibe tocar música con letras machistas

Ha sido en la ciudad mexicana de Chihuahua donde se ha prohibido tocar música con letras machista en los conciertos en vivo. De hecho, las multas pueden llegar hasta 65.000 euros, según informa elDiario.es.

Las razones, dice la concejala que presentaba la ley, son que en la ciudad ha habido un gran crecimiento de violencia machista. «Chihuahua es uno de los cinco municipios del estado con alerta de género, declarada debido a los altos índices de violencia estructural contra las mujeres. Toda acción que contribuya a erradicar estas circunstancias cuenta”, considera», explicaba Patricia Ulate.

Aun así, desde el Ayuntamiento dicen que no han «señalado a ningún género en particular con esta ley». Adelantándose a las quejas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que los músicos «pueden cantar lo que quieran» pero no estaba de acuerdo con que se «glorificara la violencia y el consumo de drogas». Además, hace unas semanas criticaba concretamente los corridos tumbados: «Son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las ‘tachas’ (éxtasis) y que tienen un arma calibre 50».

El dinero recaudado con las multas de esta ley se donará a programas para mujeres y a centros de víctimas de la violencia machista.

