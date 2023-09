Madbel: «Parece que, si antes de los 30 no has conseguido algo, ya vas tarde. Y no»

La música urbana, la electrónica y el indie-pop son los tres pilares sobre los que se apoya Madbel, la artista que hace unos meses firmaba ‘Hamburguesa’ o ‘Maribitch’. Buscando el punto medio entre la reivindicación y la propia naturaleza humana, Madbel lanzará su primer álbum en los próximos meses. Y se llamará ‘Tarara’.

Hasta ahora, las canciones que se pueden escuchar son de estilos muy variados, casi ninguna se parece entre sí. En una charla que hemos podido tener con la artista, Madbel nos explicaba el porqué: «‘Tarara’ es un disco conceptual en el que cada canción te lleva por unos momentos y situaciones determinados. Por eso las canciones son, a simple vista, tan diferentes, no parecen tener un objetivo común. Pero tienen su sentido».

Ahora, la artista estrena el tema que cerrará el disco. ‘Mágico’ es un R&B en el que Madbel se muestra «un poco cursi», aunque hablando con JNSP, apunta que tampoco demasiado: «Con ‘Mágico’ quería acabar el disco con algo más tierno, más positivo. Porque no todo siempre es luchar, a veces hay que celebrar las personas mágicas que nos permiten continuar».

Aun así, la parte reivindicativa está presente a lo largo de todas sus letras. En ‘Tarara’ expone lo «difícil que es ser una persona en el siglo XXI, con todas las etiquetas que se nos intentan imponer». Y Madbel quiere zafarse de esos clichés: «Parece que, si antes de los 30 no has conseguido esto o esto, ya vas tarde. Y no».

Este discurso estaba muy presente en ‘Hamburguesa’, canción en la que plantea esta reflexión feminista. Y no le da miedo, nos explica que «como mujer y artista, creo que hay que posicionarse». Además, considera que cada vez está más normalizado no querer ser perfecta: «Es un gusto ver y tener de referente a mujeres que hacen cosas diversas y ofrecen visiones diferentes, a mí me empodera», nos indicaba.

Y es que Madbel no cree que hablar de esto la encasille: «Nunca he pensado en eso. Si lo que yo hago puede empoderar a otra gente y pueden tomarlo como suyo, me parece MÁGICO».