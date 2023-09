Poppy, la youtuber convertida a cantante que ha dejado definitivamente atrás la influencia de la PC Music y el pop robótico para abrazar el metal, el pop-punk y el rock alternativo de los 90, en una serie de buenos discos que han seguido cimentando su leyenda, vuelve.

El nuevo disco de Moriah Rose Pereira se pondrá en circulación el 27 de octubre bajo el título de ‘ZIG’, y la dirección sonora confirma un regreso de los sintetizadores y de las bases electrónicas. Ahora, parece que tanto Nine Inch Nails como t.A.T.u. pueden haber sido una influencia. Tanto ‘Church Outfit’ como ‘Knockoff’ apuntan a la pista de baile más industrial.

El nuevo adelanto, publicado hoy mismo, puede ser el mejor de todos. ‘Motorbike’ se suma a la estética motera que hemos visto últimamente en Charli XCX o Rosalía, mientras la canción es un considerable pepinazo de electropop que nos lleva a los 2010s. En la base, en la melodía repetitiva, se percibe que Britney Spears sigue siendo una influencia.

‘Motorbike’ es una oda a esa «chica que trae una máquina poderosa entre sus piernas». Poppy admira la apariencia de libertad de esta persona que, subida a su moto, va donde quiere «sin mirar la ventanilla», asumiendo control total de su vida. Una chica que es el «epítome de la libertad» y a la que «nadie puede confinar». «Quiero amarla, quiero saber lo que se siente estando entre sus piernas», ruega Moriah.

‘ZIG’ será el quinto álbum de estudio de Poppy, y sucede a ‘Flux‘ (2022), ‘I Disagree‘ (2020), ‘Am I A Girl?‘ (2019) y ‘Poppy.Computer‘ (2017). Así queda el tracklist de ‘ZIG’:

Church Outfit

Knockoff

Hard

What It Becomes

Flicker

1s + 0s

Zig

Linger

The Attic

Motorbike

Prove It

