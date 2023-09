Stuart Murdoch de Belle and Sebastian publicará su primera novela

Stuart Murdoch, cantante de Belle and Sebastian, publicará su primera novela en septiembre de 2024. ‘Nobody’s Empire’ narrará la historia de Stephen, una persona que padece encefalomielitis miálgica, o el síndrome de la fatiga crónica. El personaje de Stephen está basado en la propia persona de Murdoch, que padece esta misma enfermedad.

La novela, que se situará entre Glasgow y California a principios de los años 90, mezclará por tanto realidad con ficción. En la historia, el personaje de Stephen buscará una «reinvención» en su vida después de ser hospitalizado por la mencionada condición.

‘Nobody’s Empire’ no es el primer libro que firma Murdoch. En 2010 publicó sus memorias, ‘The Celestial Café’, compuestas por sus propios diarios personales escritos entre 2002 y 2006.

«Me he sumergido por completo en la escritura de ‘Nobody’s Empire'», ha declarado Murdoch. «Era el momento adecuado para contar esta historia de forma extensa, aunque he estado cantando sobre ella durante años». Murdoch se refiere evidentemente a la canción ‘Nobody’s Empire’, incluida en el disco de Belle and Sebastian de 2015 ‘Girls in Peacetime Wants to Dance‘. La letra alude, aparentemente, a una hospitalización, en «un lugar en el que examinaron mi cuerpo» mientras Murdoch se sentía «en el infierno». Murdoch declaró entonces que ‘Nobody’s Empire’ era la canción «más personal» que había escrito.

«Me imaginaba que estaba escribiendo el libro para la comunidad (ME/CFS) y, a medida que avanzaba el libro, esta idea se volvía más importante para mí», continúa. «Yo necesitaba este libro tanto como él me necesitaba a mí, y me apoyé en él en busca de consuelo».

‘Nobody’s Empire’ se editará en Estados Unidos a través de HarperVia y en Reino Unido a través de Faber, confirma The Bookseller. ‘Late Developers‘, el último álbum de estudio de Belle and Sebastian, vio la luz el pasado mes de enero.