Shakira confiesa que no es feliz pese a su resurgimiento musical

Shakira se las ha apañado para, a sus 46 años, seguir estando en el foco principal. En una industria que relega a las mujeres a un segundo plano cuando pasan los 30 años, la carrera de la artista está pasando por una de sus etapas de mayor éxito. Shakira llega de recibir el premio Vanguard en los VMAs, donde hizo una actuación de más de 10 minutos, además de haber logrado siete nominaciones para la próxima edición de los Latin Grammy. En una entrevista para Billboard, la cantante aborda estos y más temas.

«Me siento como un gato con más de nueve vidas; cada vez que creo que no me puede ir mejor, de pronto cojo un segundo impulso», reconoce Shakira. Desde su ‘Te Felicito’ junto a Rauw Alejandro en 2022, la cantante ha vivido un claro resurgimiento que desembocó en la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ de principios de este año. «Ahora estoy en una etapa de supervivencia, es como sacar la cabeza fuera del agua. Y es una etapa de reflexión».

