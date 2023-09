Muere Terry Kirkman de The Association

Terry Kirkman, uno de los fundadores del seminal proyecto de folk de los 60 The Association, ha fallecido a los 83 años. Nacido en Kansas, se mudó en los 60 a Los Ángeles, llegando a tocar con gente como Frank Zappa y David Crosby. Tras pasar por una banda multitudinaria en miembros como fue The Men, Terry Kirkman formó The Association junto al guitarrista Jules Alexander.

Terry Kirkman dejó The Association en 1972, después volvió cuando se reunieron en 1979, y finalmente lo dejaría en 1984, retirándose de la industria musical. Trabajó como consejero de adicciones.

En 1966 The Association sacaron un debut llamado ‘And Then…. Along Comes the Association’, en el que se encontraban los temas ‘Along Comes Mary’ y ‘Cherish’. Este último, escrito por el propio Terry, terminaría inspirando el single de Madonna así llamado incluido en su clásico ‘Like a Prayer’. Entre los artistas que se han sentido influidos por The Association están The Lemon Twigs, y entre quienes los han sampleado, destacan The Avalanches. En ‘Wildflower’ transformaron ‘Everything That Touches You’, también escrita por Kirkman, en 1968, en ‘Harmony’.

Entre los temas más exitosos de The Association que no escribió Terry Kirkman, aunque también pertenecen a la era en que estaba en la banda, hay que destacar ‘Windy’, ‘Never My Love’ o ‘Along Comes Mary’.





