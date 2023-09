The 1975 han anunciado que pararán de tocar por un tiempo después de que termine su gira actual. Matty Healy ha comunicado la noticia durante el concierto de The 1975 de esta noche en Sacramento, California: «Sois un público increíble. Después de esta gira dejaremos los conciertos por un tiempo de manera indefinida», ha declarado, sin dar más detalles.

La gira actual de The 1975, ‘Still … At their very best’, arrancó el pasado 16 de septiembre en Atlanta y visitará varias ciudades de Norteamérica durante los próximos meses de 2023 antes de viajar a Europa a principios de 2024. En España, The 1975 tienen una fecha confirmada el día 27 de febrero, en Madrid. La gira finaliza el 24 de marzo en Ámsterdam.

‘Still … At their very best’ es la segunda parte de la extensa gira de The 1975 de 2022 ‘At the very best’, que tuvo lugar entre noviembre de 2022 y agosto de 2023. La gira fue noticia por las diversas polémicas que protagonizó Matty Healy sobre el escenario, como la de su intento de reivindicar los derechos LGBTQ+ en Malasia dando un «beso gay» públicamente a su bajista Ross McDonald, en un país donde este gesto está prohibido. El acto provocó la indignación de la comunidad LGBTQ+, que criticó el síndrome de «salvador blanco» de Healy, y terminó con la cancelación del evento.

La gira ‘Still … At their very best’ está teniendo lugar -como la anterior- en apoyo del disco de The 1975 ‘Being Funny in a Foreign Language‘, publicado en 2022.



