King Gizzard & the Lizard Wizard anuncian su disco nº25

King Gizzard & the Lizard Wizard han anunciado ‘The Silver Cord’, su segundo disco de 2023. En el global de su discografía, ‘The Silver Cord’ es el disco número 25 del grupo australiano. Esto significa que, a partir del 27 de octubre, que es la fecha de lanzamiento de ‘The Silver Cord’, King Gizzard & the Lizard Wizard habrán publicado 25 discos en poco más de 10 años (su debut ‘2 Bar Bruise’ vio la luz en 2012). ¿La banda más prolífica de nuestra época? Probablemente.

Es imposible seguirles el ritmo: King Gizzard no paran de sacar discos como churros, muchísimos más de los que Rihanna ha podido publicar jamás. De hecho, entre marzo y octubre de 2022, el sexteto de Melbourne publicó hasta cinco álbumes de estudio. Ni Prince en su momento más desbocado.

Pocos detalles se conocen acerca de ‘The Silver Cord’, aunque esos detalles son reveladores. En la imagen promocional, que parece una referencia a Kraftwerk, los miembros de King Gizzard aparecen rodeados de sintetizadores analógicos, lo cual puede significar que ‘The Silver Cord’ ofrecerá un retorno de King Gizzard a los sonidos electrónicos, los mismos que ya exploraran en ‘Butterfly 3000’, uno de los dos discos que publicaron en 2021.

Además, se sabe que ‘The Silver Cord’ es la segunda parte de un proyecto doble que King Gizzard inició con el lanzamiento de su anterior disco, ‘PetroDragonic Apocalypse; or, Dawn of Eternal Night: An Annihilation of Planet Earth and the Beginning of Merciless Damnation’. Ese trabajo se centraba en el heavy-metal y King Gizzard habían dicho que el siguiente «sonaría muy diferente, pero intentaremos que se complementen». ¿Tan diferente… que será electrónico? ‘PetroDragonic Apocalypse’, por cierto, también se componía de 7 cortes. Del disco se editó una versión extendida y volverá a ser el caso de ‘The Silver Cord’. Así queda el tracklist oficial:

1. Theia

2. The Silver Cord

3. Set

4. Chang’e

5. Gilgamesh

6. Swan Song

7. Extinction