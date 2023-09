10 nombres indispensables de Primavera Weekender 2023

Los próximos 17 y 18 de noviembre, Benidorm acogerá la cuarta entrega de Primavera Weekender. JENESAISPOP vuelve a tener el honor de ser medio colaborador de este festival que tiene lugar en el resort Magic Robin Hood Camp de Benidorm con cabañas y opciones de alojamiento. Además, también hay disponibles entradas individuales para aquellos que prefieran hospedarse en otro lugar.

Las entradas para Primavera Weekender 2023 incluyen acceso a los conciertos, régimen de pensión completa (desayuno, comida y cena) durante el fin de semana y alojamiento durante dos noches en bungalows con un mínimo de 2 personas y un máximo de 6. Las cabañas son de lujo y cuentan con TV, WI-FI gratuito, aire acondicionado y calefacción, mini-frigorífico, microondas y servicio de té y café, entre otras comodidades. Todos los precios y modalidades de entradas ya se pueden consultar en la página web de Primavera Sound.

- Publicidad -

El cartel de Primavera Weekender vuelve a ser una delicia para fans de ese Primavera Sound primigenio que todavía no se había convertido en el festival colosal que es hoy. Un Primavera «de bolsilibro», en palabras de la propia organización, que ofrece una experiencia más cercana con tu música favorita. En la programación, nombres clave de los 90 como Dinosaur Jr. o The Jesus and Mary Chain conviven con promesas como DOMI & JD Beck y Biig Piig a las que vale mucho la pena descubrir. En este artículo repasamos 10 artistas imprescindibles de la agenda.

Dinosaur Jr.

Detrás de una gran banda hay otra banda. Y sin Dinosaur Jr. posiblemente no habrían existido grupos que han reconocido su influencia tan importantes como Nirvana, Radiohead o My Bloody Valentine. Las guitarras distorsionadas de Dinosaur Jr., la dramática voz de J Mascis y sus emotivas letras básicamente definieron el sonido del rock alternativo de los 90, y discos como ‘Without a Sound’ (1994) suenan tremendamente vigentes hoy. Su último disco, ‘Sweep it Into Space‘, salió hace un par de temporadas.



- Publicidad -

Alan Sparhawk (Low)

La partida de Mimi, cantante de Low, con apenas 55 años, ha sido una de las noticias musicales más tristes del último año. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere a Low? El dúo, que definió el sonido slowclore durante los 90, ha sabido reinventarse en este siglo publicando una serie de innovadores discos que han marcado época. Afortunadamente, no es el fin de Low y Alan Sparhawk defenderá el legado del grupo con una pequeña gira en noviembre que cuenta el Primavera Weekender entre sus paradas.



Blonde Redhead

Entre los grandes regresos de la música alternativa que suceden en 2023 hay que contar -y subrayar- el de uno de los mejores grupos de los 90, Blonde Redhead. ‘Sit Down for Dinner’ será su primer disco en 9 años y los singles vuelven a ser maravillosas cápsulas de su sonido, aún guiado por la voz doliente de Kazu Makino. Estos días se puede escuchar el tema titular, dividido en dos partes.



- Publicidad -

Off!

Para fans del hardcore punk es indispensable no perderse el concierto de Off!, el supergrupo formado en 2009 por miembros de Black Flag, Hot Snakes o Burning Brides. Con un debut largo publicado en 2012, un segundo elepé lanzado en 2014 y un tercero álbum editado en 2022, ‘Free LSD’, Off! ha construido un repertorio excitante en el que destacan temas como ‘Black Thoughts’ o ‘Void You Out’.



The Jesus and Mary Chain

Dos grupos incluidos en el cartel de Primavera Weekender llegaron a salir de gira juntos hace años: Dinosaur Jr. y The Jesus and Mary Chain. Los autores de ‘Just Like Honey’, que concibieron un particular sonido de noise-pop y rock alternativo durante los 80 y 90, publicando discos legendarios como ‘Psychocandy’ (1985), volverán a España para presentar su disco ‘Damage and Goods’ y también su icónico repertorio. El mismo fin de semana, por cierto, estarán en Barcelona.



Fucked Up

Con una discografía que abarca seis álbumes de estudio, Fucked Up es una de las bandas de hardcore punk que más gusta a la gente que no escucha hardcore punk. Así se puede resumir el impacto de canciones como ‘The Other Shoe’ o ‘Queen of Hearts’ o la calidad de discos como el reciente ‘One Day’, uno de los más asequibles que el grupo canadiense -en activo desde 2001- ha publicado.



Antònia Font

El regreso de Antònia Font ha sido una de las grandes sorpresas del último año. El grupo mallorquín, venerado por su particular visión del pop de autor, la de entre otros su compositor Joan Miquel Oliver, publicaba en 2022 su primer álbum en 10 años. ‘Un minut estroboscòpica’ era un trabajo clásico de Antònia Font, compuesto por buenas y bonitas canciones como ‘Amants perfectes’ o la favorita de los fans ‘Una daixona de pols’.



Deerhoof

Otro dato curioso que relaciona a dos bandas confirmadas en Primavera Weekender: Deerhoof es la banda favorita de JD Beck. Y no extraña porqué: el sonido de Deerhoof es uno de los más peculiares del rock underground de las últimas décadas. Entre el noise pop, el punk y la vanguardia más juguetona, la música de Deerhoof sigue influyendo a las nuevas generaciones de músicos. Su último disco, ‘Miracle-Level’, ha salido este año.



DOMI & JD Beck

El festival hermano del Primavera brindará una gran oportunidad de ver por primera vez en España el directo de DOMI & JD Beck. El dúo, compuesto por dos millennials de extravagante estilo, se ha convertido en una de las promesas del nuevo jazz estadounidense. Así, ya cuenta dos nominaciones a los Grammy anglosajones y con el beneplácito de colaboradores como Bruno Mars, Anderson .Paak o Thundercat.



Biig Piig

‘Kerosene’ fue una de las primeras Canciones Del Día de 2023… extraída de la mixtape ‘Bubblegum’, uno de los primeros lanzamientos del año. Alérgica a casarse con un único sonido, la británica Biig Piig es como una cantautora de rock alternativo a la que le encanta coquetear con la música disco, el trip-hop o el R&B. ‘Sunny’ o ‘Feels Right’ se cuentan entre los singles destacados de esta artista revelación que, curiosamente, a veces canta en español porque vivió en España de niña.