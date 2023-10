Toundra cancelan su amplia gira europea y española

De manera críptica, Toundra han comunicado que no podrán realizar la enorme gira que tenían prevista para este otoño tanto en España como en Europa. Muy conocido en la escena post-rock, el grupo cuenta tradicionalmente con un público numeroso en Centroeuropa y tenían un tour realmente interesante para ellos previsto para este otoño. Así aparece aún previsto en su página web.

21 de octubre, A Night Out To Psych Out, Ludwigsburg, Alemania.

22 de octubre, Desertfest, Antwerp, Bélgica.

23 de octubre, Colos-Saal, Aschaffenburg, Alemania.

24 de octubre, Alte Mälzerei, Regensburg, Alemania.

25 de octubre, Backstage, Múnich, Alemania.

26 de octubre, Z7, Pratteln, Suiza.

27 de octubre, Legend Club, Milán, Italia.

28 de octubre, Močvara, Zagreb, Croacia.

29 de octubre, Viper Room, Viena, Austria.

31 de octubre, Doornroosje, Nijmegen, Países Bajos.

1 de noviembre, DB’s, Utrecht, Países Bajos.

2 de noviembre, Vortex, Siegen, Alemania.

3 de noviembre, VEB Kultur, Erfurt, Alemania.

4 de noviembre, Faust, Hannover, Alemania.

5 de noviembre, Muziekgieterij, Maastricht, Países Bajos.

6 de noviembre, Petit Bain, París, Francia.

7 de noviembre, Le Ferrailleur, Nantes, Francia.

8 de noviembre, Camji, Niort, Francia.

9 de noviembre, TBA (A Anunciar).

10 de noviembre, Le Molotov, Marsella, Francia.

11 de noviembre, Parallel 62, Barcelona, España.

18 de noviembre – Espectáculo UKRAÍNA en Bilbao, Sala BBK.

19 de noviembre – TBA Zaragoza.

15 de diciembre – Sala 16 Toneladas, Valencia.

16 de diciembre – Sala Malandar, Sevilla.

El texto subido a redes sociales no especifica las causas de la cancelación, apelando a «causas ajenas al control de la banda»: «Lamentablemente, todas las fechas planeadas para 2023 quedan canceladas. Sentimos las molestias que dicha cancelación puedan acarrear, pero nos va a ser imposible realizarlas por causas ajenas a nuestro control».

COMUNICADO IMPORTANTE:

Lamentablemente, todas las fechas planeadas para 2023 quedan canceladas. Sentimos las molestias que dicha cancelación puedan acarrear, pero nos va a ser imposible realizarlas por causas ajenas a nuestro control. art by ig:_aphelior_ pic.twitter.com/hLrH5j8CJK — Toundra (@toundra) October 4, 2023

