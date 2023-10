Olivia Rodrigo revela que ‘Jagged Little Pill’ es su disco favorito

Olivia Rodrigo continúa en plena promoción de ‘GUTS’, su segundo trabajo discográfico. Desde que lo publicara el pasado 8 de septiembre, la artista ha concedido entrevistas a los principales medios de comunicación. La última de ellas, a Pitchfork, donde ha revelado que ‘Jagged Little Pill’ de Alanis Morissette es su álbum favorito.

La artista quiso participar en el podcast The Pitchfork Review, donde ya había sido invitada. Allí, se le preguntó por un disco 10/10 que ella considerase una obra maestra. Olivia Rodrigo no dudó en mencionar el álbum de rock alternativo de la cantante Alanis Morissette. «Crecí escuchando Jack FM con mis padres y ponían ‘Hand In My Pocket’, ‘You Oughta Know’, ‘Ironic’ y cosas así, así que creo que inconscientemente conocía esas canciones».

La artista, además, confiesa que escuchó detenidamente ‘Jagged Little Pill’ por una recomendación. «Un profesor de piano me dijo: ‘Dios mío, deberías escuchar este álbum. Es increíble’. Recuerdo que lo escuché y, siendo una niña de 12 o 13 años, pensé: ‘Dios mío, ¿se puede decir esto con música? Es una locura’. Y entonces hice una inmersión profunda. ¡¿Puedes decir ‘se la chupaste en un teatro’ en una canción?!».

Olivia Rodrigo también reconoce que una de las primeras canciones que escuchó del disco fue ‘Perfect’, que curiosamente no es ninguno de los singles. «Debí de ser una niña muy angustiada que tenía la presión del perfeccionismo encima de otra manera. No era de mis padres, pero debía de tener eso encima y simplemente escuché esa canción y fue como: ‘Oh, Dios mío, esto me dice tanto'». Añade que el disco es el «más humano que he escuchado nunca» y que la hace sentir empoderada.

