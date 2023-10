8 nombres imperdibles de MIRA 2023

El festival MIRA de Barcelona, dedicado a las artes digitales, celebra su próxima edición los días 10 y 11 de noviembre en Fira Montjuïc. Las entradas (abonos y entradas individuales) siguen disponibles aquí. En su programación, MIRA vuelve a apostar por una variedad de músicas avanzadas que será un privilegio disfrutar en España. En este artículo repasamos ocho de los nombres clave de la programación.

Evian Christ

El beatmaker británico que se diera a conocer después de aparecer en ‘Yeezus’ de Kanye West, y que a continuación colaboraría con Travis Scott o Tinashe, ha sorprendido hace escasas semanas anunciado su disco de debut, 10 años después. ‘Revanchist’ sale el 20 de octubre apostando por los ritmos de club deconstruido que han guiado su carrera hasta ahora.



Tirzah

Una de las artistas de culto del momento, Tirzah acaba de publicar probablemente su mejor disco. Colaboradora habitual de Mica Levi, el sonido de Tirzah habita un punto medio entre el soul y el pop experimental, pero realmente es tan inclasificable como lo eran sus discos previos ‘Colourgrade’ (2021) y ‘Devotion’ (2018). Su gran éxito, ‘Make it Up’, previo a ambos, es una pequeña obra maestra del “house de habitación”.



Johnny Jewel

No necesita ninguna presentación el alma máter de Chromatics, banda ya tristemente extinta. En solitario, Johnny Jewel ha publicado casi una decena de álbumes, y sumando sus otros proyectos igualmente venerados, Glass Candy y Desire, está claro que ha regalado una gran cantidad de música al mundo. En MIRA presentará su nuevo directo. Su nuevo single, ‘The Witch’, escrito para la película ‘Holly’, está disponible desde hace unas semanas.



Special Interest

Uno de los grupos revelación favoritos de la crítica anglosajona, Special Interest está dando mucho de qué hablar gracias a su disco ‘Endure’ (2022). Con su mezcla de pop, punk, house, disco y glam, el cuarteto se está marcando unos pepinazos considerables, como ‘Herman’s House’, y lo mejor de todo es que sus directos tienen la reputación de ser realmente arrolladores.



James Holden

Antes de Evian Christ, antes de Mura Masa, antes de Koreless… estuvo James Holden. Él, que también empezó a producir música muy joven, con 19 años, es pleno responsable de mucha de la música electrónica más innovadora de las últimas dos décadas. En MIRA presentará su último disco, ‘Imagine This Is A High Dimensional Space Of All Possibilities’, un “collage de música rave para un universo paralelo”, que ha salido este año.



Mura Masa

Entre las grandes estrellas que pisarán MIRA en otoño se encuentra Mura Masa. El autor de ‘demon time’, un último disco lleno de beats coloridos y efervescentes que proponen una nueva visión del hyperpop, ya es un grande de la industria después de haber producido el macrohit ‘Boy’s a liar’ de PinkPantheress y de haber recibido una nominación a los Grammy, entre otros hitos. Últimamente ha colaborado con el madrileño Ralphie Choo en ‘Máquina culona’, y ha lanzado un par de singles sueltos.



Overmono

Los otros Tom y Ed de la electrónica que no son Chemical Brothers, pero que se llaman exactamente igual, conforman una de las grandes revelaciones que ha dejado la electrónica en el último año. Overmono , un dúo compuesto por dos hermanos- saben producir, saben samplear, son adictos a los breakbeats y lo mejor es que saben escribir hits tan incontestables como ‘So U Know’. Su disco ‘Good Lies’ no tiene desperdicio.



Hudson Mohawke bsb Nikki Nair

La electrónica maximalista de Hudson Mohawke ha convertido al escocés en una superestrella del género. Otrora colaborador de Kanye West, Mohawke ha firmado uno de los macrovirales más locos de los últimos años, gracias al tema ‘Cbat’. Su disco ‘Cry Sugar‘ (2022) ha sido otro gran golpe sobre la mesa. En MIRA, Mohawke pinchará un b2b con Nikki Nair: juntos han publicado el EP ‘Set the Roof’.