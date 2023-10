Rosalía habla de su experiencia en ‘Tú sí que vales’

Rosalía es portada del número de noviembre de Vogue Spain, y la entrevista es en realidad una conversación con Penélope Cruz. Rosalía y Penélope coincidieron en el rodaje de ‘Dolor y gloria‘ de Pedro Almodóvar y, en esta ocasión, han compartido una charla vía Zoom con Vogue donde -aparte de quererse mucho- hablan de sus respectivas carreras o de la fama.

A raíz de que ambas hablan de sus inicios en la industria, Penélope pregunta a Rosalía por su participación en el concurso de talentos ‘Tu sí que vales’ de Telecinco, en 2008. Entonces, aún quedan unos años para que Rosalía se dé a conocer con ‘Los Ángeles‘, su debut de 2017 y un «sleeper» en las listas de éxito españolas, y con ‘Antes de morirme’, su dueto con C. Tangana.

Rosalía valora positivamente la experiencia de haber participado en ‘Tú sí que vales’: «A los 13 años yo ya sabía que quería cantar y estar en el escenario. Tenía esa inquietud, pero no sabía muy bien cómo abrir el melón porque en mi casa nadie se dedicaba a nada que tenga que ver con la industria. Entonces vi que había un casting en Barcelona y me salté el colegio ese día para ir con una amiga. Y conseguí entrar en el programa». Delante de Noemí Galera y de Ángel Llàcer, Rosalía cantó ‘Como en un mar eterno’ de Hanna y ‘Leave (Get Out)’ de JoJo. El resultado no fue el esperado y Rosalía no pasó a las semifinales. La valoración de los jueves no fue demasiado positiva. La cantante recuerda: «Fue una experiencia y aprendí mucho, porque me di cuenta de que te tienes que preparar un montón, así que fue una lección de humildad».

Echando la vista atrás, Vil Tobella explica que el significado que ser artista tenía para ella en ese momento no es el mismo que ahora. «Lo que significa para uno ser artista con el tiempo cambia. Por aquel entonces para mí estaba muy relacionado con el escenario, pero a partir de los 16 o 17 años, empecé a querer elegir qué escribir y qué cantar. Luego, a medida que crecía, también quise decidir cómo iba a sonar la producción y cómo iban a ser los visuales».

En otro punto de la entrevista, Penélope pregunta a Rosalía por sus planes musicales actuales. La cantante alude a su colaboración con Björk, que en el momento de la entrevista no está anunciada, y asegura que está escribiendo una segunda canción «para mantenerme siempre en contacto con mi parte de compositora, pero no con la pretensión de darle forma ya al proyecto».