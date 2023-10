Cuál es el mejor disco de… Bad Bunny

«Yo Hago Lo Que Me Da La Gana», más conocido como ‘YHLQMDLG‘, ha sido seleccionado como Mejor Disco de la carrera de Bad Bunny hasta el momento, por la redacción de JENESAISPOP. Gabriel Cárcoba lo explica así: «Las ambiciones musicales del puertorriqueño se empezaron a vislumbrar con ‘X100PRE’ y su inesperada mezcla de géneros, pero no fue hasta su segundo disco en solitario cuando nació la leyenda de El Conejo Malo. ‘YHLQMDLG’ es a la vez un homenaje a los orígenes del reggaeton y un nuevo modelo a seguir para el género. Con este disco, Bad Bunny consiguió ganarse el respeto de sus mayores críticos, a base de puro carisma y sin dejar de romper moldes por el camino. Desde la poderosa ‘Yo Perreo Sola’ hasta la impensable y futurista ‘Safaera’, Benito hizo lo que le dio la gana y nos regaló a todos el mejor disco de reggaeton jamás hecho. Y encima nos dio las gracias a nosotros».

Sebas E. Alonso concuerda: «Muchas veces mis amigos me preguntan por qué me gusta Bad Bunny, se piensan que es postureo o un esfuerzo artificioso por creerme joven. Yo siempre respondo lo mismo: melodías, melodías, melodías. Pocos discos de pop han empezado con una sucesión de pelotazos tan espectaculares como los de la bossa ‘Si veo a tu mamá’, ‘La difícil’, ‘Pero ya no’, ‘La santa’ con Daddy Yankee y ‘Yo perreo sola’. Pero es que luego queda ‘Vete’, con una crecida que siempre me pone los pelos de punta, esa locura total llamada ‘Safaera’ o la intensidad de ‘Soliá’. Historia del pop».

En 2º lugar ha quedado ‘Un verano sin ti’. El que será recordado como el gran éxito comercial de Bad Bunny hasta nuevo aviso y votado como uno de los 10 Mejores Discos de 2022 por la redacción de JENESAISPOP y muchas otras, podría haber ganado este duelo, pero Jordi Bardají mantiene el 7 sobre 10 que le dio originalmente en la web. En aquel momento elogió temas como ‘Titi me preguntó’, ‘Ojitos lindos’ y otras pistas que no se viralizaron como ‘Andrea’ con Buscabulla, dedicado a una persona trans. Pero también hablaba de «reggaetones genéricos como ‘La corriente’, canciones facilonas como ‘Party’ o traps manidos como ‘2 Mil 16′».

Sebas E. Alonso concuerda, con matices: “Hay temas menos imaginativos, pero la incorporación de voces femeninas es un acierto. Hay demasiados momentos icónicos, como el vídeo-corto político de ‘El apagón’, conteniendo varias reivindicaciones sobre Puerto Rico; el pelotazo de ‘Me porto bonito’; o la recuperación de ‘Callaita’ para cerrar. Quizá el mejor exponente sea la evolución de ‘Titi me preguntó’: primero parecía una lista de novias y fanfarronerías trasnochada y machista, y a la larga se ha convertido en un fiestón celebrado por todo el mundo”.

El tercer lugar es para el debut ‘X100 PRE‘. Nos habla sobre él Fernando García: «‘X100 PRE’ es el álbum que hizo grande a Bad Bunny. Por mucho que el estatus de estrella global le llegara un poco más tarde, ya estaba todo aquí: las melodías increíbles, su desparpajo recitando cada línea, los estribillos espectaculares… Es un trabajo lleno de reflexiones existenciales sobre los sinsabores de la fama, relaciones frustradas o miradas melancólicas a un pasado que nunca va a volver, aderezado con ciertos momentos de puro hedonismo».

Continúa: «A nivel sonoro es tan ecléctico como cohesivo. Desde producciones fascinantes como la magnífica ‘Una noche en Miami’, un tema trap atmosférico cuya producción es tan cinematográfica que al escucharla te hace parecer el protagonista de un thriller urbano; a la preciosa balada romántica reguetonera ‘Si estuviésemos juntos’; pasando por ese divertidísimo experimento mutante que es ‘La Romana’ (canción cuya estructura inspiró a ‘Safaera’ y ‘El apagón’). Además, ‘X100 PRE’ se beneficia de ser menos disperso que sus trabajos posteriores. Es su álbum más triste y reflexivo, pero eso no lo hace en absoluto menos disfrutable. Es una grandísima colección de 15 canciones perfectas para perrear con el corazón roto».

En cambio, Pablo N. Tocino lo hunde y lo deja sin posibilidades de pelear por el primer puesto, al puntuarlo con un 4, indicando que le suena tan random como Maluma, en aquel momento: «Bad Bunny fue afinando su talento con el tiempo; este «primer» trabajo no me parece un ejemplo, y sigo manteniendo lo que dije de ‘Solo de mí’. Es verdad que temas como ‘Otra noche en Miami’ o ‘Si estuviésemos juntos’ (o ‘Amorfoda’, de ese año aunque no esté aquí) sí apuntaban alto, pero en general me parece un disco solo ligeramente mejor que los que hacían Ozuna, Anuel o Maluma. El gran cambio para Bad Bunny no lo veo aquí, sino en ‘YHLQMDLG'».

El nuevo álbum de Bad Bunny, ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana‘, se hace con el 4º lugar. Pablo N Tocino echa de menos tijera en este último disco: «Con tijera seguramente le otorgaría una nota superior, porque hay temas muy buenos, pero muchos son intercambiables, con una producción bastante más basicota, y desgana incluso en la forma de aprovechar referencias. Es significativo lo de «al menos dame un perreíto, mor»: no pasaría nada si no hubiese ninguno si Benito tuviese claro qué es este disco, que quiere hacer un álbum «distinto», algo más vulnerable, más deprimente, más darks, como lo queráis llamar. Pero es que ‘Nadie sabe…’ no me parece un disco bajona; la bajona es que, después del estupendo ‘Un verano sin ti’, haya vuelto con un disco tan… aburrido».

Sebas E. Alonso lo defendía así en su crítica: «Pese a la decepción que supone esta nueva era algo exenta de lustre, color, sorpresa, ‘nadie sabe lo que va a pasar mañana’ vuelve a despuntar por encima de la media gracias al excelente flow de Bad Bunny y a su talento para rapear, a su capacidad para engorilarte (esa mención de Messi y Maradona), entristecerte (‘NADIE SABE’ se acerca a ser su ‘René’ particular), o simplemente hacerte llorar de risa, como cuando compara su «bicho» recién rasurado con la cabeza de Caillou. Si fuera un disco de Michael Jackson, sería ‘Dangerous’. Puede que empiece a repetirse y su luz a apagarse, sí, pero es que cuando mola, sigue siendo el puto amo».

El 5º mejor disco de Bad Bunny sería ‘El último tour del mundo’, que es defendido sobre todo por Raúl Guillén: «Es verdad que parece un pequeño bache entre dos grandes álbumes, pero es un disco más interesante de lo que pareció en su momento. Es una respuesta bastante clara a la gente que dice que siempre hace lo mismo. Salvando ‘LA NOCHE DE ANOCHE’ o ‘DAKITI’, no tiene nada que ver con los discos de reggaeton de la época. Es hip hop, rap, trap y sobre todo introduce muchísimas guitarras, algo que no era muy habitual en 2020. Creo que es bastante pionero o que al menos supo aprovechar esa corriente. El disco empieza titubeante y hasta hace un guiño a los Beatles en ‘TRELLAS’. Es un disco muy aprovechable, más de lo que a mí me pareció en su momento. También parece un precedente del nuevo, ‘nadie sabe'».

Jordi Bardají lo cuestionaba de esta manera: «Lo peor de ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ no es su acabado de «mixtape», similar al disco previo, como si Benito Antonio Martínez Ocasio quisiera decirnos que estas no son canciones merecedoras de un tratamiento mejor en el estudio, como sí lo eran las de ‘YHLQMDLG’; sino lo a medio camino que se queda de todo: es peor que un álbum, pero mejor que una «mixtape». No hay ambición, y no es obligatorio que la haya, pero este sentido de la improvisación, esa mentalidad de «voy a publicar toda la música posible porque me encuentro en mi fase imperial y quiero streamings» tampoco deja resultados especialmente memorables o, como mínimo, a la altura de lo que el músico ha demostrado ser capaz de hacer».

En penúltimo lugar, el split con J Balvin. Según Raúl Guillén, «la gran y mejor sorpresa de ‘Oasis’ llega cuando ambos artistas acometen su faceta más heterodoxa, desprejuiciada y pop. Me refiero a esa que destapaba la descomunal ‘Qué pretendes’, que no está sola y que además adopta nuevas formas. Por ejemplo, el medio tiempo romántico ‘La canción’, totalmente desarmante; y aún más inesperada es ‘El peso’, un pseudo-carnavalito compuesto e interpretado con Marciano Cantero, líder del mítico grupo argentino Los Enanitos Verdes, que aporta una perspectiva folclórica casi inédita en ellos». Sebas E. Alonso comparte el cariño por algunas canciones, pero considera que el álbum no ha envejecido tan bien: «Especialmente las partes de J Balvin son puro skip, es curioso que en aquel entonces los equiparáramos, porque el ascenso de Bad Bunny ha sido meteórico, y Balvin parece bastante estancado. Es evidente lo que va a pasar con cada cual si separamos sus partes en este disco».

En último lugar ha quedado ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘, como su propio título casi auguraba. Aunque en su momento lo valoramos positivamente como entretenimiento pandémico, también apuntábamos: «Hay un regusto a mixtape e improvisación en ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR’. Hay cambios de volumen entre grabación y grabación, hay melodías que recuerdan a otras demasiado recientes (‘BYE ME FUI’ parece un cruce entre ‘LA CANCIÓN‘, ‘QUÉ PRETENDES‘ y ‘Solo de mí‘), hay cosas que reciben nombres tan secos como ‘CANCIÓN CON YANDEL’ y ‘BAD CON NICKY’ en referencia a sus colaboradores sin más, hay una adaptación «freestyle» de ‘RONCA’ de Myke Towers y hay buenas ideas que acaban antes de tiempo, como el R&B agradable y reconfortante de la buenrollista ‘BENDICIONES’».

