Bruce Springsteen anuncia 3 nuevos conciertos en España

Bruce Springsteen visita España de nuevo, en 2024. Madrid y Barcelona son las ciudades que podrán disfrutar de su regreso a nuestro país. Podremos ver de nuevo a Bruce Springsteen and The E Street Band en directo los días 12 y 14 de junio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid y el día 20 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Las entradas para los conciertos del 12 y 14 de junio en Madrid se pondrán a la venta el martes 7 de noviembre a las 10 horas. Y para el concierto del 20 de junio en Barcelona, las entradas saldrán a la venta el martes 14 de noviembre también a las 10 horas.

- Publicidad -

El precio de las entradas para Madrid será de 65, 72, 82, 92, 108 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 88 Euros para Pista Trasera (IVA incluido, gastos de distribución no incluidos). Los precios para Barcelona serán de 65, 70, 78, 90, 105 y 128 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 128 Euros para Pista Delantera y 85 Euros para Pista Trasera (IVA incluido, gastos de distribución no incluidos). Se podrá adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

Bruce Springsteen and The E Street Band ofrecieron su espectáculo por toda Europa el verano pasado, y volverán en 2024 con una nueva gira de estadios de 22 conciertos. La gira comienza el 5 de mayo en Cardiff, Gales, y pasará por Irlanda del Norte, Irlanda, Inglaterra, Francia, República Checa, Italia, España, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, antes de acabar en Reino Unido con un concierto en el Wembley Stadium de Londres el 25 de julio.

- Publicidad -

JENESAISPOP pudo ver al autor de ‘Only the Strong Survive‘ en Barcelona el pasado mes de mayo. «Tres horas repletas de todo lo que esperas en un concierto de Bruce: rock, músicos entregados, carisma, canciones legendarias y definitivas, emoción y comunión» era la sentencia de Mireia Pería. «Todo lo que esperas, pero que no puedes llegar a imaginar hasta que lo vives y lo sientes: la magia de Springsteen».