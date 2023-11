Thirty Seconds to Mars anuncian fechas en Madrid y Galicia

Thirty Seconds to Mars es uno de los grupos confirmados en la próxima edición del festival gallego O Son do Camiño, que se celebra los días 30 y 31 de mayo, y 1 de junio, en el Monte do Gozo. Antes, Thirty Seconds estarán en el WiZink de Madrid, el 27 de mayo. La fecha gallega es el 1 de junio.

«Desde el Empire State Building hasta O Son do Camiño. Para anunciar su gira mundial, Jared Leto ha escalado este icónico edificio. Y qué mejor manera que concluir su exclusivo tour que en O Son Do Camiño, el único festival europeo que contará con 30 Seconds To Mars», comunica el festival.

Thirty Seconds to Mars presentará en Madrid y Galicia su último disco, ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day‘, publicado el pasado mes de septiembre.

O Son do Camiño, confirma, por otro lado, que los primeros 30.000 abonos puestos a la venta para el festival se han agotado.

Además de Thirty Seconds to Mars está confirmado en el festival gallego Green Day, que por otro lado acaba de anunciar un concierto en Madrid.