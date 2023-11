The Cure, versionados por Kevin Shields y Dinosaur Jr.

Dinosaur Jr se encuentran de gira celebrando el 30 aniversario de ‘Where You Been?’ (1993), su quinto álbum, con cuatro conciertos programados en Londres. En estos shows, Dinosaur Jr. han contado con Kevin Shields de My Bloody Valentine y con Graham Coxon de Blur, como informa Brooklyn Vegan.

Sumándose a Dinosaur Jr. en la noche 3 de la gira en Londres, Kevin Shields ha interpretado con Joe Mascis ‘Tarpit’, del álbum ‘You’re Living All Over Me’ (1987). A continuación, Dinosaur Jr. y Shields han cantado juntos ‘Just Like Heaven’ de The Cure.

‘Thorn’, de My Bloody Valentine, ha sido otra de las canciones recuperadas en el repertorio en vivo de Dinosaur Jr. Kevin Shields y Lou Barlow la han cantado conjuntamente.

Dinosaur Jr., My Bloody Valentine y Blur tocaron en una gira conjunta, el Rollercoaster Tour, en el año 1992. The Jesus and Mary Chain completaba aquel line-up. No extraña, por tanto, que Graham Coxon haya querido unirse a la fiesta de Dinosaur Jr.

En la noche 2 de la gira, Graham Coxon de Blur se ha unido a Dinosaur Jr. para cantar ‘The Lung’. Además, Deb Googe de My Bloody Valentine ha aparecido en el escenario para recuperar ‘Freak Scene’, tanto en la primera como en la segunda noche del tour.

En la noche 1, Jim Jones apareció en el bis para versionar a los Stooges, concretamente los temas ‘TV Eye’ y ‘No Fun’.