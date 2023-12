Espineli habla de ‘Expediente Warren’

Espineli ha publicado uno de los discos nacionales del año, ‘Purgatorio‘. Porque en él abundan las referencias al cine de terror, hemos querido preguntar a la autora y productora madrileña por este tema. La artista es la nueva invitada de nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic, en la que jóvenes valores comentan algunas de sus aficiones.

En tu disco hay muchas referencias al cine de terror y fantástico. Se llama ‘Purgatorio’, y estarían ‘Poltergeist’, ‘Regreso al Futuro’… ¿Hay más que no hayamos localizado?

Hay un par más que son ‘Insidious’, porque en la canción ‘Fondo’ hago una referencia en el estribillo diciendo “me caí en el desván como Dalton”; y ’21 gramos’. En la canción de ‘Rocky Balboa’, en la parte final: “peso 21 gramos menos, creo que ahora estoy muerta”. Bueno, y Rocky Balboa claro.

- Publicidad -

¿De dónde te viene esta afición? ¿Cuáles son las primeras pelis de terror que viste?

Desde pequeña mi primo me intentó inculcar su pasión por el género de terror. No recuerdo cuál fue la primera película, la verdad. Pero hace un par de años, dos amigas estaban obsesionadas con prácticamente todo James Wan y me flipó. Diría que desde ese momento me aficioné realmente.

¿Alguna serie, también? Alguna letra del disco hacía pensar en Buffy Cazavampiros, pero no lo tengo claro.

Justo con Buffy nunca me terminó de dar. Tengo una amiga que le flipaba, pero yo no terminé de engancharme. En general de este género me gusta el formato peli, siempre que me empiezo alguna serie, no la suelo continuar.

- Publicidad -

Una de tus debilidades es ‘Expediente Warren’. ¿Por qué?

Pues la verdad que las movidas de demonios, posesiones y demás, son las que más me molan. No te sé decir por qué exactamente. Me parece una temática que está trilladísima pero no me canso.

¿Cuál sería tu favorita de la saga y por qué?

Soy bastante indecisa en general, pero diría que la segunda que trata un caso en Inglaterra.

- Publicidad -

¿Y la peor?

Dentro del mundo de James Wan diría que ‘La Monja’, pero es verdad que es parte del “multiverso” y mola que lo cuenten.

‘Expediente Warren’ es conocida por sus referencias (‘Poltergeist’), eastern eggs entre sagas y películas… ¿te has documentado sobre ello? ¿Alguna curiosidad?

No me he documentado mucho, siempre los “sigo” o conozco a través de pelis. Sin embargo, cuando estaba haciendo el tema de ‘Venier’, me dio por buscar acerca de casos de poltergeist. El título de ‘Venier’ viene de un caso de poltergeist en Argentina, la víctima se llamaba Andrés Venier.



«Cuando veo a los Warren originales no me los puedo tomar en serio porque se les ve muy estafadores»

¿Y sobre los casos reales relacionados con las pelis? Hay mil artículos sobre los verdaderos «expedientes Warren”?

Sí, claro que los hay, de hecho para mí es la gracia. Siempre al principio y al final de las películas ponen las fotos originales o documentos reales de dichos casos para compararlos. Siempre me pasa que cuando veo a los Warren originales no me los puedo tomar en serio porque se les ve muy estafadores.

¿Qué otras películas de James Wan recomendarías?

‘Insidious’ me parece una joya, no toda la saga pero las dos primeras considero que son clave.

¿Alguna que te haya decepcionado?

Creo recordar que la cuarta de la saga ‘Insidious’ fue un bajón máximo. Para mi gusto la historia no estaba mal planteada pero hay un punto que meten un rollito un poco de fantasía y eso me tira para atrás. Como que lo asemejo a Tim Burton y me saca completamente.

Después de todo esto, ¿te imaginas un disco luminoso de Espineli?

Uf, pues no sé si luminoso como tal, pero menos oscuro sí. Hace unos meses no lo creía, pero últimamente no lo descarto.