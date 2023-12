Rolling Stones venden otro millón; Blur, no

Hits

Damon Albarn ha protagonizado una de las polémicas de los últimos días, al cuestionar el buen gusto de los Rolling Stones para el vídeo de ‘Angry’ y al criticar la ausencia de versatilidad en el catálogo de Mick Jagger y Keith Richards. Con toda la razón que pueda tener, con las cifras sobre la mesa, hay quien podrá argüir que lo que tiene Albarn es un poco de envidia. El último disco de Gorillaz ha sido un fracaso. El de Blur, también. Y el de los Rolling no es que se esté vendiendo como rosquillas, pero desde luego sí conserva un público que les está manteniendo en las listas internacionales al menos hasta Navidad. Lo detallamos.

‘Hackney Diamonds’ fue número 1 en su semana de salida en Reino Unido, Australia, Francia, Alemania, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Noruega y Portugal, entre otros territorios. Además, fue número 2 en España e Italia y número 3 en Estados Unidos. Pero lo bueno no es todo esto, sino cómo se ha mantenido el álbum durante las semanas siguientes y aún hasta hoy.

- Publicidad -

Casi 2 meses después de su edición, el disco de los Rolling continúa en el top 5 en Reino Unido y Alemania, en el número 12 en Italia, en el número 2 en Holanda… Incluso en el absurdo Billboard 200, tomado por el streaming de hits sueltos y las playlists de Spotify, el primer disco de los Rolling en 28 años logra mantenerse en el puesto 136. Y ojo, en el top 20 de ventas.

Esto supone que el álbum ya ha recogido el disco de oro en territorios tan potentes como Reino Unido, Holanda, Alemania o Francia. Según las estimaciones del portal Mediatraffic sus ventas estaban en 850.000 unidades hace unos días. Despachando aún 50.000 copias a la semana y con la Navidad por delante, ‘Hackney Diamonds’ cerrará el año en torno al millón de unidades. Todo un mérito para un disco de rock y en los tiempos en que llegar a esta cifra es muy difícil, ¿verdad, Madonna, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Depeche Mode?

- Publicidad -

La edad de su público, las colaboraciones llamativas con Paul McCartney, Stevie Wonder y Lady Gaga, más el hecho de que hayan editado un vídeo a diferencia de Blur, estarían entre las claves del éxito, al margen de la calidad del álbum.



Flops

Nada de esto ha sucedido con Blur, que siguen llenándote un estadio en UK, y convocando a miles en festivales (en Primavera Sound Madrid aún se recuerda el drama de que sus fans no cupieran en La Riviera en un día de lluvia), pero no han conseguido llevar a su público a las tiendas a comprar su primer disco en 8 años, ‘The Ballad of Darren‘. Ni siquiera con un single tan apañado como ‘The Narcissist’. El disco de Blur fue número 1 en UK e Irlanda, entró bien en Alemania y Dinamarca (top 3), Francia (top 4) y Holanda (top 5). Incluso llegó al número 7 en España e Italia. Peor fue el dato de Estados Unidos, donde nunca lo terminaron de petar (puesto 94 esta vez), aunque lo malo de verdad es que el disco no ha tenido longevidad en ningún territorio.

- Publicidad -

Si al menos hubieran conservado el público británico, como Depeche Mode conservan el alemán, podríamos no hablar de fracaso, pero no ha sido el caso. La OCC nos muestra que ‘The Ballad of Darren’ solo aguantó 5 semanas en el top 100 británico, empeorando el dato del disco anterior, que ya era malo (13 semanas para ‘The Magic Whip’), y haciendo parecer que las 119 semanas que ‘Parklife’ estuvo en lista, fueron un sueño.

Con una certificación de plata (60.000 copias) en Reino Unido, y ninguna fuera de su país, podemos concluir que Blur han vendido una décima parte que los Rolling Stones con su disco de este año.