Damon Albarn pone verdes a los Rolling Stones

Damon Albarn ha concedido una entrevista al medio francés Les InRocks en la que le han preguntado por el nuevo tema de los Beatles y por el nuevo disco de los Rolling Stones. Sobre los Beatles, ha dicho que no cree que fuera la intención de John Lennon que ‘Now & Then‘ tuviera este nivel de exposición, pero que «está bien volver a oír su voz». Ha asegurado que si «hay suficiente gente interesada» podrían salir «cientos de canciones» suyas (de Damon) tras la muerte de este, «incluyendo canciones que nunca quiso que salieran».

Pero con quien se ha cebado es con los Rolling Stones, criticando varias cosas, como su falsa vinculación con el barrio de Hackney. «Esto me ha molestado de verdad. Porque mi familia vive en Hackney y el modo en que aparecieron en el Hackney Empire me ha tocado las narices. Jamás han hecho ni el huevo en Hackney, nunca han tocado allí, nunca contribuyeron a nada. Simplemente se pasaron por ahí. No tiene sentido».

Además, ha ido más lejos, pronunciándose en contra del vídeo de ‘Angry’, protagonizado por Sydney Sweeney, una de las actrices de ‘Euphoria’. «Escuché su nueva canción y vi este horrible vídeo musical en el que salen ellos en diferentes escenarios de su vida en tablones de anuncios. Y con esta mujer joven convertida en objeto. ¿Qué coño es esto? Es algo completamente desconectado de la realidad».

Cuando Les InRocks le pregunta si se ve repasando su vida en paneles a los 80 años, Damon dice que no, porque él ha hecho «todo tipo de cosas, mientras que ellos no han hecho otra cosa que ser los Rolling Stones». El artista se refiere con toda seguridad a la versatilidad de proyectos como Blur, Gorillaz, The Good The Bad and the Queen, a sus discos africanos o a su carrera en solitario.



