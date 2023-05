Depeche Mode salvan ‘Memento Mori’ gracias a Alemania

El paso por las listas de éxitos de ‘Memento Mori’ de Depeche Mode ha sido fugaz. Parece como si a sus seguidores lo mismo les hubiera dado que el grupo hubiera seguido adelante a la muerte de Andy Fletcher que no. Los números indican que ni se han comprado el disco (el vinilo vale 47 euros, eso sí), ni mucho menos lo están escuchando en las plataformas de streaming.

En su propio país, UK, el álbum resistió tan solo 3 semanas en el top 100: del puesto 2 pasó al puesto 31, de ahí al puesto 74, y nunca más se volverá a saber. Nadie esperaba ya nada de ese gran timo llamado Billboard 200 que nadie tiene la dignidad de rectificar, pero por si alguien se lo pregunta, el álbum solo duró 1 semana en el top 200 de Estados Unidos.

En España no estamos haciendo al álbum mucho más caso, pero como aguardando su esperada visita a Primavera Sound, ‘Memento Mori’ al menos aún está en el top 100. Su 6ª semana en lista ocupa el puesto 77. Es posible que haya un tanto de «entra y sale» en las próximas semanas dada la proximidad de este macroevento.

En su top 10 de Spotify, en cambio, solo quedan ya 2 temas del álbum: ‘Ghosts Again’, que esperemos que se asiente entre sus clásicos, y ‘Wagging Tongue’, realmente a punto de desaparecer del mismo. Y aquí podemos cuestionar 2 cosas: la incapacidad de Depeche Mode o su equipo para promocionar adecuadamente canciones con más potencial que ‘Wagging Tongue’, como ‘People Are Good’ o sobre todo ‘Never Let Me Go’. Y por otro, la idiotez del algoritmo de Spotify, incapaz de apoyar ‘Ghosts Again’ en playlists significativas o recomendársela a seguidores del synth-pop de los años 80. No vaya a ser que alguien haga «skip» escuchando algo nuevo.

Por supuesto, la gira de Depeche Mode será un éxito, después de tantos años de gira, y está todo bien. Pero no hace tanto que la banda lograba colocar sus discos entre los más vendidos del año a nivel mundial, y eso no va a volver a suceder al menos de momento. No hay que irse a los 80 ni a los 90 para encontrar un éxito de Depeche Mode: ‘Delta Machine’ vendió más de 1 millón de copias en 2013 según Mediatraffic y fue uno de los 40 discos más vendidos de aquel año. Parece que algo dejó de hacer clic después, pues ’Spirit’ ya no se asomó por tal tabla y ‘Memento Mori’ podría ser el primer disco de toda su carrera sin certificación alguna, en ningún lugar. O casi.

Porque en este panorama un tanto desolador, hay que elogiar que hay mercados bastante grandes que sí están apoyando a Depeche Mode. Se trata de Italia (el disco continúa en el puesto 30), Francia (el disco continúa en el puesto 33), y sobre todo Alemania, donde el disco ha sido número 1, ha estado 5 semanas en el top 10 y además pasa la 6ª tan cerca como en el nº11. Alemania aún compra discos y es el 4º mercado más importante del mundo, por lo que esperemos que este mercado tan fiel al grupo ayude al álbum a llegar al medio millón de unidades.