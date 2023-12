Con tan solo 23 años, Samara Joy se convirtió en la actual ganadora del Grammy a Mejor Artista Revelación y a Mejor Disco de Jazz Vocal (‘Linger Awhile’), alzándose como una de las voces con más futuro del jazz contemporáneo. Las comparaciones con Ella Fitzgerald, Sara Vaughan o Billie Holiday no paran de repetirse y cada día más personas de todas las generaciones descubren su talento gracias a plataformas como TikTok, en la que ya ha conseguido amasar casi 650.000 seguidores.

Con motivo del lanzamiento del EP navideño ‘A Joyful Holiday’, hemos podido hablar con la cantante estadounidense sobre la vida después de ganar dos Grammys, sus ambiciones profesionales y el lugar que ocupa un género como el jazz en la música actual.

- Publicidad -

Has tenido un año increíble. En la nota de prensa se refieren a ti como «la primera estrella del jazz de la Generación Z». ¿Te sientes así?

Es interesante. Siento que acabo de llegar aquí, y entiendo por qué la gente dice eso, pero creo que solo soy una de muchas. Hay muchas personas que están contribuyendo ahora mismo al género. No me siento como la estrella.

¿Cómo te estás tomando la exposición que viene con dos Grammys?

Es abrumador, pero sé quien soy, así que no me molesta demasiado.

- Publicidad -

¿Qué es lo que más recuerdas de esa noche?

Recuerdo bailar con mi hermano pequeño durante el tributo a los 50 años del Hip Hop, y ver a algunos de mis raperos favoritos, además de todos los artistas de los que estuve rodeada en la ceremonia. No conocí a mucha gente, pero los vi de lejos. Sabía que en algún punto íbamos a encontrarnos con Beyoncé, y tenía muchas ganas de verla en persona.

Domi & JD Beck también estaban nominados a Mejor Artista Revelación y están en el reino del jazz. Sería una colaboración loca, ¿no?

Lo sería, pero soy fan, así que me apunto.

- Publicidad -

Descubriste el jazz en la universidad. ¿Qué te hizo enamorarte de él?

Disfrutaba su sonido. Nunca había escuchado jazz antes de la universidad, pero me sorprendió cómo me hizo sentir su sonido. Y por su sonido, me refiero al de los músicos tocando juntos, en acústico, sin demasiada amplificación, pero creando sonidos cálidos y preciosos. Eso es lo que me enamoró.

¿Qué es lo que separa el jazz del resto de música?

Es difícil de decir, porque creo que el jazz tiene elementos de un montón de géneros diferentes, pero para mí lo que lo diferencia es la armonía. Creo que las personas pueden identificar una grabación o composición de jazz porque muchos de los músicos que contribuyeron al repertorio, fuera del cancionero estándar, lo hicieron con su propio concepto armónico. Diferentes tipos de acordes que normalmente no iban juntos, pero con los que consiguieron crear un sonido. Por eso, si escucho algo puedo decir que suena a Thelonious Monk, que suena a Duke Ellington o que suena a Charlie Parker. No es solo su sonido, sino también su concepción armónica.

«Para mí lo que diferencia al jazz es la armonía»

¿Has pensado en escribir canciones originales?

Sí, claro. También trabajo con compositores y arreglistas, así que poco a poco contribuiremos.

¿Popularizar el jazz entre la gente joven es uno de tus objetivos?

No. Me alegro de que haya plataformas en redes sociales en las que puedo conectar con personas de mi edad, pero el objetivo es compartir música con gente que le guste. Si le gusta a la gente joven, a los ancianos, a la gente de mediana edad… Perfecto. Creo que siempre se dice que los jóvenes no saben esto, que no saben lo otro, que no les va esto, y podría ser cierto, basándonos en ciertas estadísticas o números, pero creo que están más enterados de lo que creemos. Creo que están más informados sobre música de lo que pensamos. Así que, si simplemente seguimos compartiendo por el simple hecho de compartir, y tocando música por el simple hecho de disfrutarla, entonces la audiencia llegará.

Sería sorprendente encontrar una canción de jazz en el Top 50.

Ese no es el objetivo. Al menos no para mí. Tal vez para artistas pop, para artistas de R&B, solo para tener canciones en el top y conseguir, ya sabes, el mayor alcance posible. Pero el enfoque está en la música primero. Asegúrate de que la música sea buena y luego preocúpate por cómo vas a compartirla a través de la radio, entrevistas, ya sabes, ese tipo de cosas.

¿Por qué crees que el oyente medio no conecta tanto con el jazz?

Porque no es mainstream. No es lo que se promociona. Y aunque hay personas como locutores de radio y clubes o salas de conciertos que lo promocionan, no es mainstream. No se escucha universalmente, o quizás no es comprendido por todos. En algunos casos, creo que las personas quieren quedarse para sí mismas el género para que no se mezcle con otros. Si se volviese mainstream, ¿disminuiría la calidad? ¿Es mejor que sea para las personas que realmente lo disfrutan y lo aman en lugar de cambiarlo por completo? No lo sé.

Los que no te escuchan, seguramente te sigan en TikTok. ¿Crees que tener una presencia online o conectar con la gente es un requisito en la industria actual?

Parece que hoy en día debes tener ciertos seguidores para vender un show, o para que la gente venga. En los días anteriores a la tecnología se promocionaba con los vinilos, con los CDs, con los propios conciertos… Pero ahora puedes acceder a lo mismo online y sin pagar tanto. Supongo que es diferente para el que no le gusta postear todo, porque no todos los artistas son así. Todo el mundo tiene que encontrar su propia forma de navegar las redes sociales y averiguar cómo esto puede ayudar, porque de lo contrario podría convertirse en una carga.

Uno de tus clips más populares en TikTok es tu reacción a las palabras de Regina King comparándote con Sara Vaughan y Ella Fitzgerald. ¿Crees que es justo que te comparen todo el tiempo con ellas?

Creo que no hay ninguna manera de evitarlo. Personalmente, no pienso que suene como Ella o Sarah. No porque no quiera, sino porque tenemos influencias diferentes y, por eso, nuestras voces son inherentemente diferentes. Sin embargo, para el público general sueno como Ella. Esa es su referencia cuando se trata de una voz de jazz, así que no me importa. Aparte de ellas, tengo influencias en el R&B, el góspel, incluso el pop. Lo que esté sonando en la radio.

Has comentado que ‘Tight’ era una favorita de los fans en los conciertos. ¿Por qué decidiste lanzarla como single?

Me encuentro con que la gente escucha ‘Linger A While’ y no espera el espectáculo en vivo porque el disco, la grabación, es como si fuera un retrato de donde estaba ese día. Después de todo lo que ha pasado, estando de gira y demás, ya no sueno como ese retrato, sino completamente diferente. Me alegro de haber podido enseñar al público que así es como sueno ahora. Es otro retrato. No digo que no sea la misma cantante, pero es otra imagen de lo que puedo hacer y otra forma en la que me puedo expresar.



¿Te refieres a que eres más frenética en vivo?

Sí, y no es porque intente ser más reservada en la grabación, pero es el lugar en el que estaba. Tal vez era un poco menos segura y un poco más conservadora en mis elecciones de canto. Por otro lado, en vivo siento que puedo soltarme y ser más libre para expresar mis ideas.

¿Siempre habías querido hacer un disco navideño?

No, pero me alegro de que en este EP pueda compartir canciones populares y otras que no lo son tanto, de las cuales puedo hacer mi propia versión. Me gustaría hacer un disco completo con mi familia.



Tu familia colabora en ‘O Holy Night’. ¿Lo de cantar juntos es una tradición familiar?

Sí, lo hacemos todo el tiempo.

¿Cómo se siente compartir eso con el gran público?

Se siente como que ya era hora. Siento que he tenido este pequeño secreto durante mucho tiempo y que se ha mantenido un poco en la familia. Ahora por fin puedo compartir con el mundo lo que he estado escuchando toda mi vida.

¿Cómo te preparas antes de un concierto?

Me gusta calentar la voz con diferentes ejercicios. A veces estiro. Otras no.

¿Te refieres a estirar el cuerpo?

Sí, para liberar tensiones. A veces me doy cuenta de que cuando canto algo y estoy nerviosa hay mucha tensión, y quiero mantenerme suelta y flexible porque eso se traduce también en cómo canto.

¿Qué puede experimentar la gente en uno de tus conciertos?

Trato de coreografiar el espectáculo para que haya muchas subidas y bajadas, porque así es la vida. Llena de subidas y bajadas, cambio y emoción. Me gustan las sorpresas, las canciones profundas, las juguetonas… La gente puede esperar una experiencia musical diversa.

Una pregunta que te encantaría responder en una entrevista y otra que estés cansada de escuchar.

Me gusta responder qué es lo siguiente para mí y no me gusta responder cómo me siento. No es que no me guste, pero simplemente cambia de un día para otro y más o menos tengo que dar siempre la misma respuesta.

Entonces, ¿qué es lo siguiente para ti?

Lo siguiente es una gira familiar de Navidad y es la primera vez que hacemos algo así. Además, espero que mi próximo proyecto sea más representativo de donde estoy musicalmente, con una gran banda, composiciones originales, arreglos diferentes y quizás canciones en directo.