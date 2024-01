Lola Indigo y Maka te llevan a las cuevas de Granada

Lola Indigo sigue en el puesto 2 de las listas españolas con ‘Casanova’, su colaboración con Soolking y RVFV. En cuanto a su fantástico EP sobre Granada con figuras de Granada, y a la espera de que salga su tema con Saiko, hace poco destacábamos ‘Yo tengo un novio’ junto a La Zowi como temazo total.

Pero también nos lo ha dado todo por ejemplo ‘Mala suerte’, que esta Navidad ha interpretado en televisión sin Dellafuente; o ‘El Condenao’, con Maka. Este último está siendo realmente el tema más exitoso de ‘GRX’ y es nuestra Canción del Día hoy.

El tema pretende retratar «el sentimiento de estar tan enamorado y enganchado a alguien que no es bueno para ti y que te hace sentir como una cárcel de la que no eres capaz de salir». Este sentimiento, tan presente en las últimas letras de Lola Indigo, se manifiesta en estrofas como esta:

«La ruina yo me busco

Con tal de darte el gusto

Todo es un disparate

Cambio euros por duros».

Alternando flamenco con música urbana según la propia nota de prensa de Universal, ‘El Condenao’ contiene palmas y fraseos callejeros. Pero también podría haber otras referencias subrepticias. Los vientos nos llevan más bien al folclore de Latinoamérica; el beat y la energía es la de ‘La gota fría’ de Carlos Vives; mientras el precioso quiebro de la voz de Mimi en “no quiero verme loquita por ti” podría ser el de cualquier balada anglosajona. Savage Garden o Take That solían hacer también cosas así.

Para el vídeo, se han ido a las míticas cuevas de Granada para mostrar al mundo el encanto de tan insólito lugar. Y la gente está encantada: varias semanas después de su edición, el vídeo aún permanece entre los más vistos de Youtube España.