Ariana Grande publica single el viernes, ‘yes, and?’

Cuando Ariana Grande escribía a finales de 2023 las palabras «nos vemos en 2024» en realidad quería decir «nos vemos dentro de unas semanas». Grande ha anunciado que su nuevo single, ‘yes, and?’, se publica esta misma semana, el viernes 12 de enero. Con ‘yes, and?’, Ariana inaugura nueva era y marca el primer gran lanzamiento internacional del año. Se puede decir que Ari da el pistoletazo de salida al gran año musical que se avecina.

2024 será el año en que Grande publique nuevo disco, el primero después de tres años, los mismos que han pasado desde ‘positions‘ (2021). Para este nuevo proyecto, Grande ha vuelto a contar con sus aliados Max Martin y Ilya Salmanzadeh.

Nunca Ariana había dejado pasar tanto tiempo entre el lanzamiento de un disco y el siguiente. No obstante, Grande ha estado ocupada en los últimos años promocionando su línea de cosmética ‘r.e.m.’, rodando la película musical ‘Wicked’, que se estrena en noviembre, y colaborando con The Weeknd en el remix de ‘Die for You’, el cual ha dado a Ariana un nuevo número 1 de singles en Estados Unidos. Además, Grande no ha olvidado celebrar el 10º aniversario de su debut.

Ariana ha reaparecido en directo estas Navidades, cantando junto a Mariah Carey y Jennifer Hudson el remix de ‘Oh Santa‘.

Ariana ha sido noticia en los últimos meses, también, por cambiar de management y por tanto decir adiós a su trabajo con el polémico Scooter Braun. Brandon Creed representa ahora a la cantante de ‘Break Free’ a través de su empresa Good World Management.