Pol Batlle y Maro celebran la vida y la muerte en ‘No ho has entès’

Pol Batlle es uno de los artistas de la nueva escena catalana que están poco a poco dándose a conocer al gran público. Nacido hace 32 años en Gavà, Barcelona, Batlle ha publicado ya un álbum de estudio, ‘Salt Mortal’, editado en 2022; ha colaborado con estrellas como Silvia Pérez Cruz, Rita Payés o Clara Peya y ha cantado en el mayor escaparate de nuevos talentos a nivel internacional, COLORS, junto a Payés, una adaptación de ‘Vida’ de Lluis Llach.

El concepto de «vida» está tan presente en la carrera de Pol Batlle que precisamente Vida es el nombre de la discográfica -efectivamente asociada al festival- que, en 2020, editaba su primer single, ‘Colmena’. Y la vida de otra persona, la de su hija recién nacida, ha inspirado la nueva canción de Pol Batlle, la primera en dos años, ‘No ho has entès’.

- Publicidad -

‘No ho has entès’ describe la relación de Pol Batlle con la experiencia de la vida después del nacimiento de su hija, Juna, y también necesariamente su relación con la muerte, pues, ante la paternidad, Batlle experimenta lo que él llama una «urgencia de presencia», la necesidad imperiosa de estar ahí todo el tiempo posible para criar a su pequeña. Pero ‘No ho has entès’ no cuenta su historia con ninguna urgencia, en absoluto.

Con el apoyo de la distribuidora OneRPM, Pol Batlle se entrega a su faceta folk e intimista en ‘No ho has entès’ acompañado, además, de la cantante lisboeta Maro, quien representó a Portugal en Eurovisión en 2022 con ‘Saudade, saudade’, quedando en noveno lugar.

- Publicidad -

Batlle ha podido experimentar con la canción de autor o incluso con la copla en el pasado, pero ahora es la tradición brasileira la que colorea la música de ‘No ho has entès’. El sonido de las guitarras rasgadas, así como los detalles de piano y percusión, llevan a ese lugar, mientras Batlle y Maro transmiten la letra de ‘No ho has entès’ sumidos en una completa paz. Es como si, efectivamente, hubieran «entendido» algo de la vida, como si hubieran aceptado que tanto la vida como la muerte son igual de bellas.

De esta manera, ‘No ho has entès’ habla de «pájaros que emprenden el vuelo» pero también de un «duelo» que se «va cultivando» y que es «inminente». Batlle y Maro, cómplices, cantan que «tanto el nacimiento como la muerte» son dignos de celebración. Por eso, ‘No ho has entès’ nunca suena sombría o apenada, sino, más bien, contenta de vivir el presente.