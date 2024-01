The Libertines recuerdan en ‘Shiver’ a Isabel II de Inglaterra

Con un nuevo álbum a la vista, The Libertines siguen publicando música que nos haga saber qué esperar de cara al lanzamiento de ‘All Quiet on the Eastern Esplanade’, que sale el próximo 8 de marzo. Su última propuesta, ‘Shiver’, supone el tercer adelanto del grupo británico.

Es fácil enmarcar ‘Shiver’ dentro de los temas que conocemos hasta el momento. Si bien comienza con unos primeros acordes a piano, rápidamente la canción coge el ritmo característico pero más pausado de ‘Run Run Run’, sirviendo como punto intermedio entre dicho tema y la tranquila ‘Night Of The Hunter’.

La canción, con una narrativa que nos lleva a una situación de guerra donde un soldado es el protagonista, rinde tributo a la reina Isabel II de Inglaterra tras su fallecimiento. «Todos hacían cola para mirar / La anciana se ha ido / Mientras el andrajoso estandarte toca el suelo / Otro día de coronación», cantan The Libertines.

«Peter tenía una canción en su cabeza y yo tenía otra, así que las mezclamos y lo convertimos en una colaboración», ha comentado Carl Barât. «Me costaría decir quién hizo qué, porque los dos estuvimos ahí todo el tiempo durante su creación. En realidad debería llamarse ‘The Last Dream Of Every Dying Soldier’, pero a todo el mundo le gustó el título ‘Shiver'», ha confesado Peter Doherty.



