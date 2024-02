Mejores actuaciones de los Grammy 2024: Miley Cyrus, Billie Eilish…

La noche más importante de la música ha celebrado los éxitos de la industria del último año. Por eso, algunas de las principales artistas del 2022 como Miley Cyrus, Billie Eilish u Olivia Rodrigo tenían que subirse al escenario de los Grammy para reivindicar sus hits.

La ganadora del Grammy a la Grabación del Año por ‘Flowers’ interpretó su hit en la que supuso la primera actuación televisada de la actuación, pese a su lanzamiento hace ya más de un año. Además, lo hizo entre bromas: «¿Por qué fingís que no os la sabéis?».

Por otro lado, Dua Lipa fue la encargada de abrir la ceremonia. Y no lo hizo solo con ‘Houdini’, su single más reciente, sino que también lo hizo con ‘Training Season’, su single próximo. Pese a que su lanzamiento no será hasta el 15 de febrero, parece que su promoción ya ha empezado.

Olivia Rodrigo también se sumó al concierto de los Grammy con su ‘vampire’, aunque acabó yéndose de vacío pese a tener un gran número de nominaciones. Mayor suerte corrió Billie Eilish, que triunfó con la balada ‘What Was I Made For?’ y la interpretó sobre el escenario. O SZA, que se llevó a casa hasta tres Grammy por su aclamado disco ‘SOS’ y se animó a cantar algunos de sus éxitos.

