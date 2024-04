Cala Mijas cancela acusando al Ayto de «impagos»

Cala Mijas, el festival que ha traído a la Costa del Sol de Málaga a artistas de la talla de Arctic Monkeys, The Strokes o Florence + the Machine, ha comunicado su fin después de dos exitosas ediciones, las de 2022 y 2023, y su promotora, LAST TOUR, ha acusado al Ayuntamiento de Málaga de haber incurrido en un «grave impago» del «patrocinio» de la edición de 2023, entre otros «incumplimientos no menos graves». Ello, unido a la «desatención» y falta de «interés» del Ayuntamiento hacia el festival, ha llevado a Cala Mijas a «cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones del festival».

En un comunicado, LAST TOUR describe los «graves incumplimientos en los que ha incurrido el Ayuntamiento ante LAST TOUR, el más relevante de todos ellos consistente en el impago de las importantes sumas debidas en concepto de patrocinio con relación a la edición del festival de 2023; impago que ha persistido a pesar de los continuos requerimientos de pago formulados». Continúa: «A ellos se suman otros incumplimientos no menos graves, como la falta de acondicionamiento y dotación de instalaciones del recinto».

Cala Mijas razona que «es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada, pues, entre otras cuestiones, priva a LAST TOUR de un ingreso esencial para la promoción del festival en su edición de este y sucesivos años y, lo que es aún más lamentable, evidencia la falta de interés del ente municipal en el buen fin de la organización del festival». La promotora concluye por tanto que «LAST TOUR se ha visto forzada a tomar las decisiones de resolución del patrocinio y de cese en la organización del festival».