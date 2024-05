Disparo al guarda de seguridad de Drake, cerca de casa del rapero

Un hombre, identificado como guarda de seguridad de Drake, ha sido disparado esta mañana sobre las 2 de la madrugada en las afueras de la residencia de Drake en el barrio de Bridle Path, en Toronto, confirman medios como Rolling Stone o Billboard. El hombre ha sido hospitalizado con heridas graves, si bien no se teme por su vida. Toronto Star informa que una persona «sospechosa» ha huido de la escena en un vehículo. Se desconoce si Drake se encontraba en el interior de la residencia en el momento del disparo.

CBC y Toronto Star informan que el acceso a la residencia de Drake ha sido precintado y que la policía local se encuentra en estos momentos investigando el caso saliendo y entrando de la casa.

Acorde con la información publicada por la policía de Toronto, el disparo ha tenido lugar exactamente a las 2.09 de la madrugada en la ubicación de Bayview Avenue y Lawrence Avenue East, cerca de la mansión de Drake.

Drake ha sido noticia estos días por enredarse en un mediático beef con Kendrick Lamar que parece no tener fin. Ambos han publicado varios «diss tracks» en los últimos días contra el uno y el otro.

El último capítulo en el beef Drake vs. Kendrick, ‘The Heart Pt. 6’, ha sido la respuesta de Drake a ‘Not Like Us’ de Lamar. La portada de ‘Not Like Us’ se compone de una imagen a vista de pájaro de la mansión de Drake, la misma cerca de la cual ha ocurrido el suceso.