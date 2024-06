Billie Eilish retiene el top 1 de Discos en España; Taylor sube

Como si de un disco de reggaeton se tratara, ‘HIT ME HARD AND SOFT’ de Billie Eilish retiene el número 1 de álbumes en España por segunda semana consecutiva. Recordemos que este álbum no ha conseguido ser top 1 en Estados Unidos, quedando por detrás de Taylor Swift durante sus dos primeras semanas. En UK, baja del puesto 1 al puesto 3. Por otro lado, Billie mantiene aún 3 de los temas del largo en el top 100 de singles español: ‘Lunch’ baja del 18 al 22, ‘Chihiro’ baja del 24 al 60 y ‘Birds of a Feather’ baja del 42 al 71.

La lista recoge las ventas y streaming entre los días 24 y 30 de mayo en España, lo cual implica la visita de Taylor Swift al Bernabéu. De hecho, ‘The Tortured Poets Department’ es la subida más fuerte de la semana. El último álbum de Taylor Swift, que ya fue número 1 por aquí, pasa tan sólo del puesto 3 al puesto 2, pero se tiene en cuenta el número de copias que sube, no las posiciones. Es excepcional ver a dos artistas estadounidenses en los primeros puestos de la lista de discos en España, pero estos días Saiko y Rels B han tenido que conformarse con los lugares 3º y 4º respectivamente.

- Publicidad -

La entrada más fuerte es la de ‘Clancy’ de Twenty One Pilots, que llega al puesto 5. Ha sido número 2 en Reino Unido, número 3 en Estados Unidos, y número 1 en algunos territorios importantes como Alemania y Australia.

También entran en el top 10 español dos discos procedentes de Argentina: ‘El último baile’ de Trueno es número 6, y ‘Grasa’ de Nathy Peluso es número 9. Trueno llegó a ser puesto 4 con ‘Atrevido’ y Nathy, puesto 5 con ‘Calambre‘, por lo que en ningún caso han batido su mejor marca… pero casi.

- Publicidad -

Otras entradas de la semana han sido ‘Cuatro’ de Camilo en el 15, ‘Blue Electric Light’ de Lenny Kravitz en el 16, ‘Right Place, Wrong Persona’ de RM en el 19, ‘La Caleta’ de La Plazuela, David de Jacoba y Texture en el 25, ‘Post Human: Nex Gen’ de Bring Me the Horizon en el puesto 42 y ’66’ de Paul Weller en el 57.

Destacamos el caso de ‘La Caleta’ de La Plazuela, David de Jacoba y Texture, porque el disco de 5 canciones es el número 1 de la semana en vinilos.