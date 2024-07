En la Eurocopa, que se celebró anoche con la 4ª victoria de España, siendo el país que más veces la ha ganado históricamente, no tenemos intermedio. Pero sí se celebró una actuación previa al partido.

El bellísimo y reputado compositor Ryan Tedder de OneRepublic interpretó el tema oficial de la competición, ‘Fire’, en compañía de Leony, artista local del país anfitrión, Alemania, y Meduza. Entre algún error de realización, ese ambiente de programa familiar tipo Grand Prix del Verano, lo que es la canción en sí, y toda esa luz -en serio, toda esa luz-, no fue una actuación para el recuerdo.

Aunque si hablamos de himnos futboleros, hay que hablar del crecimiento de ‘Potra salvaje’ durante las últimas semanas. El tema de Isabel Aaiún ya se había viralizado meses atrás, pero en las últimas semanas se ha disparado y saluda ya desde el top 3 en Spotify España. Con 21 millones de streams en esta plataforma, pronto superará los 24 de ‘Fire’ de OneRepublic.

Leony, @meduzamusic and @RyanTedder of @OneRepublic performing the Official UEFA EURO 2024 song “Fire” at the final 🔥 #Euro2024 pic.twitter.com/1BfnCgmur7

