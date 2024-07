10 hitazos que no faltan en el +-=÷x Tour de Ed Sheeran

El llamado «Mathematics Tour» de Ed Sheeran, en el que suenan canciones de sus álbumes +, –, =, ÷ y x, ha añadido una segunda fecha en el Cívitas Metropolitano de Madrid. Las entradas de venta general para el show del 31 de mayo de 2025 se ponen hoy a la venta a través de Live Nation.

En verdad, Ed Sheeran lleva desde 2022 paseando este tour de grandes estadios, con algunas citas incluso en España (acaba de pasar por Tenerife), y lo extenderá en principio hasta bien entrado 2025 en lo que serán unos 150 conciertos por todo el globo. En contraposición a la gira por recintos medianos e incluso teatros en que se concentró con el intimista ‘-‘, en este tour echa el resto en cuanto a lo que han sido los «greatest hits» de su carrera. Ahí va un dato: con 14 singles número 1 en Reino Unido, Ed Sheeran solo está por detrás de Elvis Presley (21) y de los Beatles (18). Parece cuestión de tiempo que al menos supere a estos últimos. En este artículo repasamos 10 de los grandes clásicos que no pueden faltar en su gira, independientemente de su éxito comercial.

- Publicidad -

Castle on the Hill

El primer tema en que nos concentramos, de hecho, no es uno de los números 1 de Ed Sheeran, pero sí una de sus composiciones más vibrantes y enérgicas. Lanzada el mismo día que ‘Shape of You’, en las listas fue oscurecida por esta, pero aun así continúa siendo una de sus composiciones más emocionantes, emparentada musicalmente con el sonido ‘Joshua Tree’ de U2, y versando sobre el paso del tiempo y aquellos que ya no están con nosotros. No es casualidad que abra la gira. Recuerda a ‘Where the Streets Have No Name’, que también abrió en 1987 la correspondiente gira de U2.



Thinking Out Loud

‘Thinking Out Loud‘ es la mejor canción de Ed Sheeran. Da igual cuándo leas esto. El autor puede arrimarse al grime, a su amiga Taylor Swift, hacerse el indie como ella, o lo que quiera, pero lo que siempre va a bordar con más facilidad es la balada autoral de desamor. En esta se aproxima al tono andrógino de Tracy Champan -en concreto recuerda a ‘Baby Can I Hold You’- y por algo sigue siendo una de sus pistas más populares. El vídeo se acerca a 4.000 millones de reproducciones en Youtube, ahí lo dejamos.



- Publicidad -

Shape of You

La canción más popular de Ed Sheeran suma 10.000 millones de reproducciones entre Youtube y Spotify. Una verdadera barbaridad fruto de haber conseguido sorprender. ‘Shape of You’ es una canción bailable, de ritmo tropical, cuya producción corresponde a Steve Mac, al que acabamos de escuchar en el single de Kylie con Rexha y To-Tove Lo. En principio fue escrita para Little Mix (!), después concebida como un dúo entre Rihanna y Rudimental (!!), pero en su sello convencieron a Sheeran de que se la quedara para sí mismo y seguro que no se arrepiente. A quien habría que preguntarle si se arrepiente de no participar es a Jay-Z, que rechazó meter un rap asegurando que este tema no necesitaba ningún rap.



Bad Habits

Ahondando más todavía en la pista de baile, ‘Bad Habits’ dio otro número 1 a Ed Sheeran, en este caso lejos de los sonidos dancehall y más cerca del synth-pop de los años 80. Artistas como Bronski Beat podían venir a la mente en esta canción que en verdad hablaba sobre adicciones. La idea era promocionar ‘=’ con una balada, pero el cantante decidió que en 2021, plena pandemia, no podía entregar al respetable una composición deprimente.



- Publicidad -

Shivers

En plena etapa imperial, Ed Sheeran se sustituyó a sí mismo en el número 1 cuando lanzó ‘Shivers’… después de 11 semanas de reinado con ‘Bad Habits’. Entre pizzicatos y declaraciones de devoción tipo “quiero beberme esa sonrisa”, es otra alegre canción en cuyos créditos podéis encontrar a ese artista de electrónica ahora de culto llamado Fred Again.



Perfect

El éxito de ‘Perfect’ en principio no fue tan espontáneo como el de otros temas de Ed Sheeran, necesitó de una versión junto a Andrea Bocelli y otra junto a Beyoncé para terminar de catapultarse, pero lo logró. Actualmente es la canción más escuchada de Sheeran en plataformas -nada menos- y tiene el mérito de haber sido escrita completamente en solitario por el artista. Toda una anomalía en los charts de nuestro siglo.



Sing

Ed Sheeran no reniega de sus inicios en esta gira, precisamente. Al contrario. Suenan hasta 4 canciones de su primer álbum, incluida ‘You Need Me, I Don’t Need You’, en la que ya rapeaba, y por supuesto del segundo, ‘x’, que le llevó a otro nivel a nivel mundial y acaba de celebrar su edición 10º aniversario. El primer single y el primer número 1 de su carrera realmente fue este ‘Sing’ que produjo Pharrell Williams. Su inspiración fue abiertamente Justin Timberlake, en concreto ‘Justified’ y ‘FutureSex/LoveSounds’, lo cual se nota en falsete, coros, guitarras y acordes. Puro Neptunes y Justin que, por ser cuál es el instrumento principal, encaja perfectamente en el universo Sheeran.



Photograph

En aquel mismo ‘x’, ‘Photograph’ consiguió convertirse en otro de los clásicos de Sheeran, bajo la producción de Jeff Bhasker y el por entonces omnipresente Emile Haynie. Pero el secreto de su éxito es de nuevo compositivo: el paso de la melodía de un pre-estribillo que ya es «perfecto» («conservamos este amor en una fotografía») a un estribillo que lo es aún más, si cabe («así que consérvame en el bolsillo de tus pantalones»).



Eyes Closed

La etapa “minus” ha sido menos exitosa para Ed Sheeran. Colaborar con Aaron Dessner no le ha dado tan buenos resultados como a su amiga Taylor Swift, quizá por haber llegado después. Aun así, ‘Eyes Closed’, con créditos también de Max Martin y de nuevo Fred Again, le dio otro número 1 en las islas. El álbum de 2023 ‘Autumn Variations‘, también con Aaron Dessner, presentó mejores temas que ‘-‘, pero no está siendo interpretado en esta gira, por ser posterior a la concepción del tour.



Love Yourself

Como os hemos contado, en ocasiones Ed Sheeran ha considerado entregar sus hits a otras personas, y fue lo que de hecho pasó con este tema que triunfó en manos de Justin Bieber, incluso antes de ser escogido como single. Una de esas canciones de amor que no necesitan más que una guitarra y una buena letra para tocar la patata. «A mi madre no le gustas, y eso que le gusta todo el mundo», decía el que puede ser el mejor pre-coro que jamás haya escrito el bueno de Edward Christopher.