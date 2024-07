10 joyas de Low Festival 2024

Ha empezado la semana de Low Festival, que se celebra los días 26, 27 y 28 de julio en Benidorm. JENESAISPOP vuelve a ser medio colaborador un año más. Los horarios están disponibles. Os recordamos que, aunque los abonos VIP y VIP POOL se han agotado, siguen disponibles los abonos generales y las entradas de día. El cartel de Low Festival cuenta este año con nombres tan queridos como Suede, Pixies, Los Planetas o Amaral, y también es interesante la letra mediana y pequeña. En este artículo recomendamos 10 joyas confirmadas en el cartel de Low.

Will Butler + Sister Squares

Will Butler desarrolla desde hace más de una década una carrera paralela a la de la banda que le dio a conocer, Arcade Fire. En 2013 fue nominado al Óscar por la banda sonora de ‘Her’, compuesta por él junto a Owen Pallett, y desde 2015 publica sus propios discos en solitario. El último de ellos, ‘Generations’, se editó en 2020. En Low Festival, Butler presenta el álbum que publicó en 2023 junto a su nueva banda, Sister Squares. Fans de Roxy Music o ABC no se lo deberían perder.



Hidrogenesse

Hidrogenesse recientemente ha vuelto a surfear la ola mediática al componer la banda sonora de ‘La Mesías’, el último fenómeno televisivo de Los Javis. Aunque la voz de Amaia Romero brilla en las canciones de ‘La casa huele a gloria’, el mérito compositivo se lo llevan Carlos Ballesteros y Genís Segarra. Ha sido una buena ocasión para recordar que, por cuenta propia y gracias a himnos como ‘Disfraz de tigre’, ‘No hay nada más triste que lo tuyo’, ‘Hidroboy’ o ‘He vuelto’, Hidrogenesse es uno de los grupos más geniales del pop español de las últimas décadas. Además, la escenografía de sus conciertos suele ser una fantasía. Imperdibles.



Joe Goddard

En letra pequeña es posible encontrar en el cartel de Low Festival el nombre de Joe Goddard, integrante de Hot Chip, confirmado en la programación electrónica. No será por tanto un concierto al uso ni la presentación de su nuevo disco, ‘Harmonics’, lanzado hace un par de semanas. Pero no cabe duda de que, como miembro de Hot Chip y también de Hard Feelings y The 2 Bears, y como fundador del sello Greco-Roman, que ha editado discos de Totally Enormous Extinct Dinsoaurs o Disclosure, Goddard ofrecerá una sesión de electrónica tan selecta como se espera.



Maren

Que Maren es una de las cantautoras más interesantes que ha producido el pop español en los últimos tiempos es evidente desde que salió, en 2021, su disco ‘Margaritas y lavanda’, que contenía joyas como ‘La estación espacial de Teruel’ o ‘Te invito a mi piscina’. Y ha vuelto a ser obvio escuchando ‘Haría lo que fuera (menos lo que tú quieras)’, su nuevo single. Se trata de una nueva muestra del próximo disco de Maren, que sigue sin anunciarse. En los últimos tiempos, ella se ha entretenido colaborando con Anne Lukin con ‘Acostumbrarme’ o con Anabel Lee en ‘Drama en el Sonorama’.



Niños Mutantes

Niños Mutantes, uno de los grupos clave del indie español de finales de los 90 y principios de los 2000, ha anunciado su separación. Su gira de despedida, con la que el grupo celebrará, a la vez, sus tres décadas de carrera, pasará por Low Festival. ‘Errante (canción mutante)’, ‘Mi niño no quiere dormir’, ‘No puedo más contigo’ o ‘Perdido en mi habitación’ se cuentan entre los himnos que el público de Low podrá escuchar por última vez, antes de que Niños Mutantes abandone los escenarios para siempre.



shego

Cuatro amigas de Madrid deciden montar un grupo de punk. Lo llaman shego, como el personaje de Kim Possible, y sus primeras canciones suenan tan frescas que pronto empiezan a calar en el público. ‘Vicente Amor’ se convierte en un himno de sus directos y otros cortes como ‘oh boi’ o ‘fumas?’ pasan a ser también imprescindibles de su repertorio. La historia de shego ha continuado con el lanzamiento de su álbum debut, ‘Suerte, chica’, presentado por la shoegaze ‘Lucky’. ¿Cuándo llega el siguiente?



El buen hijo

Que El buen hijo es uno de los grupos más interesantes del pop actual lo sabe hasta Juanjo Bona, finalista de Operación Triunfo 2023, que ha colaborado con la banda en su single ‘Mis tías’. La música de El buen hijo evoca aquello que conocimos como indie en los 90, y su single más escuchado, ‘El hombre del tiempo’, es un clásico de nuestro tiempo. Después, entre sus dos discos se reparten joyas como ‘Aunque pene’ o ‘Me lapidaría’, que han seguido fortaleciendo su excelente repertorio.



Repion

El tercer disco de Repion ha sido una introducción desde el momento en que ha decidido titularse con el nombre del grupo. El dúo formado por las hermanas Marina y Teresa Iñesta lleva más de una década en activo, pero ha sido este ‘Repion’ (2023) el que le ha hecho dar el salto. Gracias a canciones tan certeras -y guitarreras- ‘Barrio Somavilla’ o ‘Brillante’, Repion debería ocupar ya mismo un lugar privilegiado en la industria: el grupo tiene todas las papeletas para dar un salto aún más grande en el futuro.



Parquesvr

Parquesvr es un grupo atípico en cuanto a que sus letras satíricas e irreverentes, pero también salpicadas de surrealismo y de absurdo, no son tan fáciles de encontrar en un proyecto de rock. Ellos lanzan dardos a la pandemia (‘Arde, quema, duele’) lo mismo que parodian a Rubiales (‘Por un puto pico’) o a ‘Almodóvor Amenábor’. Al mismo tiempo, su música es explosiva y sus influencias interesantes. ¿Lo mejor? Que saben sacar temazos como ‘Las nubes’. Se nota que sus integrantes llevan años en esto.



Niños Luchando

Antes en la banda Aurora, Javier Bolívar ha despuntado con su proyecto en solitario, Niños Luchando, con el que ha publicado dos epés y un álbum, ‘Territorio’. La influencia de Radiohead ha sido patente en sus directos, pero después cortes tan cautivadores como ‘Bien’ han virado hacia el sonido de Thom Yorke en solitario. En cortes anteriores como ‘La estiba’ o ‘Cambio de presión’ vienen a la mente lo mismo The Postal Service que los Portishead del tercer disco. Un artista al que seguir de cerca.