Jamie xx y Avalanches te obligan a bailar en ‘All You Children’

El esperado segundo disco de Jamie xx, ‘In Waves‘, se publica el próximo 20 de septiembre repleto de interesantes colaboraciones, entre ellas la de Robyn en ‘Life‘, la de todos los xx en ‘Waited All Night’, y también la de los Avalanches en el nuevo single que se acaba de dar a conocer.

En ‘All You Children’, Jamie xx y los Avalanches -el dúo australiano formado por Robbie Chater y Tony Di Blasi- unen fuerzas sampleando dos joyas desconocidas de los años 70, por un lado, ‘Dance Poem’ de la poeta estadounidense Nikki Giovanni y, por otro, las voces de un disco infantil hebreo, en concreto las de un tema llamado «el vestido de Sabbat».

‘All You Children’ vuelve a ser una producción excitante de Jamie xx con la que el productor británico crea magia a través de los dos samples citados, por supuesto mano a mano con los Avalanches. En ‘All You Children’ el texto recitado de Giovanni, que invita a «bailar, juntarse y dejar de llorar», suena ya no tierno, sino imperativo. Parece hecho para acabar en una producción como esta, diseñada en el estilo del techno-house clásico.

En la Canción Del Día de hoy, las voces aniñadas de «el vestido de Sabbat» aportan el acabado «Avalanches» a ‘All You Children’, tanto que los Avalanches, tan fans de este tipo de sonido, ya habían usado este sample anteriormente, en su tema de 2016 ‘Sunshine‘, incluido en ‘Wildflower‘.

Como recordaréis, Jamie xx y los Avalanches ya habían colaborado en ‘Wherever You Go’, tema incluido en el último álbum de los australianos, ‘We Will Always Love You‘ (2020).