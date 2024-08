Aitana con Lamine, Mariah con Olivia, Frank Ocean vuelve a redes…

Porque no solo Charli XCX nos está dando grandes momentos en 2024, últimamente en su fiesta de cumpleaños, repasamos las mejores imágenes que nos ha regalado internet en los últimos días, y también las más divertidas y/o curiosas.

Breve encuentro de Aitana y Lamine Yamal

Aitana sigue de gira y, en su paso por Marbella, donde ha actuado en el Festival Starlite Occident, ha posado en el backstage junto a Lamine Yamal, el futbolista más en boca de todos en estos momentos. Aitana fue una de las celebridades que se dejó ver celebrando la 4ª Eurocopa de la Selección Española de fútbol masculina, e incluso festejó con los jugadores.

El cuchillo de Kesha

No solo Britney baila con cuchillos: Kesha ha empuñado uno durante su reciente concierto en el festival Lollapalooza, en Chicago. Según ha explicado Kesha después en redes, el cuchillo era real, pero esa no era la idea inicial: «El cuchillo de mentira que teníamos desapareció, y mi equipo lo sustituyó por uno real, yo no sabía nada». La canción elegida de Kesha para cantar cuchillo en mano, claro, ha sido ‘Backstabber’. Las malas lenguas dicen que se la ha dedicado a Katy Perry.

Kesha tweeted that someone replaced her prop butcher knife with a real butcher knife for this 2024 Lollapalooza set.

The reason? The prop knife went misssing, so someone grabbed a real knife from the kitchen. pic.twitter.com/idCZmKJwB8

