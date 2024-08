Aitana y Sam Smith cantan juntos una nueva versión de ‘Like I Can’

Sam Smith está celebrando estos días el 10º aniversario de su debut multiplatino, ‘In the Lonely Hour‘, un disco que entre 2014 y 2015 vendió aproximadamente 6 millones de copias en todo el mundo.

Una reedición de ‘In the Lonely Hour’ ha salido a inicios de este mes, y cada semana se están añadiendo nuevas versiones de sus sencillos, regrabadas para la ocasión, con la participación de artistas como John Legend, que ha dejado su impronta en ‘Lay Me Down’, o Alicia Keys, que se ha sumado a una actualización de ‘I’m Not the Only One’. Mary J. Blige ha prestado sus servicios en la canción estrella del disco, ‘Stay with Me’.

Aitana es otra de las artistas que aportarán su voz en la reedición de ‘In the Lonely Hour’. En concreto, Ocaña ha grabado junto a Smith una nueva versión de ‘Like I Can’, que fue el quinto single del disco. Aitana canta en español una traducción de la letra original, defendiendo su amor frente al de otra persona: «Nunca te va a querer tan bien». En el estribillo final, Aitana y Sam cantan juntos en inglés, pero es Aitana quien se queda con la última palabra.

Aitana, que ya colaboró con Katy Perry en un remix de ‘Resilient’, ha confirmado en Instagram su participación en la reedición de ‘In the Lonely Hour’.

Aitana se encuentra descansando de los escenarios después de su actuación en el Arenal Sound de Burriana el pasado 1 de agosto. El próximo 28 de diciembre la gira ‘Alpha‘ concluirá en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.