Katy Perry se pone genérica pero divertida en ‘Lifetimes’

Tras el descalabro comercial de ‘Woman’s World‘, el primer single de su nuevo disco, Katy Perry mueve ficha y publica oficialmente ‘Lifetimes‘, un tema que lleva semanas adelantado en redes o en las diversas fiestas a las que ha acudido para promocionarlo, como la Churros de Barcelona.

Tanto se ha avanzado ‘Lifetimes’ que la canción completa parece el mismo adelanto que ya has escuchado, repetido varias veces. La repetición es buscada, pues la composición de ‘Lifetimes’ se basa en reiterar pre-estribillo, estribillo y post-estribillo una y otra vez. Perdida en la pieza queda la única estrofa que se ha escrito para la canción.

Aunque la estructura de ‘Lifetimes’ parece hecha a retazos, juntando un gancho con otro sin demasiada reflexión, la canción cumple sonando a un house-pop facilón y genérico pero bien producido que ni inventa la rueda ni lo pretende y, sobre todo, marcándose un estupendo estribillo que cantar a pleno pulmón allá donde suene.

A la historia de ‘Lifetimes’ hay que añadir que se trata de una canción muy personal para Katy Perry, pues está inspirada en su relación con su hija, Daisy, a quien cada noche, antes de dormir, le dice que la querrá «durante varias vidas, hasta la eternidad». Sin embargo, la letra de ‘Lifetimes’ logra ser lo suficientemente universal como para significar diferentes cosas para diferentes personas.

Mientras ha estado en España, Perry ha rodado el videoclip de ‘Lifetimes’ en Ibiza, en el que, además de salir de fiesta o bañarse en el mar balear, evocando (salvando las distancias) el videoclip de ‘Teenage Dream’, revela el tracklist de su disco, ‘143’, que queda así:

El tracklist de ‘143’

1. Woman’s World

2. Gimme Gimme (feat. 21 Savage)

3. Gorgeous (feat. Kim Petras)

4. I’m His, He’s Mine (feat. Doechii)

5. Crush

6. Lifetimes

7. All The Love

8. Nirvana

9. Artificial (feat. JID)

10. Truth

11. Wonder



