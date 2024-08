RFTW: The Killers, Kali Uchis, beabadoobee, Leon Bridges…

Hoy 9 de agosto se publican nuevos discos de beabadoobee, Chlöe, J Balvin, King Gizzard & the Lizard Wizard, Milton Nascimento & Esperanza Spalding, Fucked Up o el ‘Opus’ de Ryuichi Sakamoto. Además, Kali Uchis lanza una edición ampliada de ‘Orquídeas‘.

The Killers abre la playlist de novedades con ‘Bright Lights’, un nuevo single que une a los cuatro integrantes originales de la banda, y que sigue influido por el sonido de Bruce Springsteen tan presente en sus últimos trabajos.

Entre los singles destacados de la jornada hay que mencionar también los nuevos de Katy Perry o Addison Rae, quien firma la Canción Del Día. Además, Natalia Lacunza publica dos nuevos temas y Aitana canta con Sam Smith una nueva versión de ‘Like I Can‘, el single de Smith de 2014.

Nuevos discos a la vista son los que adelantan Leon Bridges, Kelly Lee Owens, Fontaines D.C., Molchat Doma, Shawn Mendes o Porches. El regreso de Rex Orange County es además una realidad, así com el de Niva Dinova, que vuelven después de 16 años.

«Ready for the Weekend» quedan también alistados los nuevos singles de Clean Bandit con Anne-Marie, The Smile, Paula Koops, Half Waif, Morad, The Dare, FINNEAS, Beny Jr, Jayda G, Asake con Travis Scott, Oso Oso, Cecile Believe, etcétera.