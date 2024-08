Gaga y Bruno suben en listas con ‘Die with a Smile’

Bruno Mars y Lady Gaga han sorprendido este viernes lanzando un single conjunto, ‘Die with a Smile‘. Mientras el pueblo debate en redes y fuera de ellas sobre si ‘Die with a Smile’ es un clásico instantáneo o un tostón -parece que no hay término medio- la canción se afianza en las listas de éxitos, donde sigue subiendo días después de su estreno.

‘Die with a Smile’ acaba de subir al número 3 de la tabla global de Spotify, marcando cerca de 6 millones de escuchas diarias tres días después de su lanzamiento. En Spotify, a escala mundial, ‘Die with a Smile’ entró en el puesto 10, después subió al 7 y ahora escala a tercera posición. Es decir, cada día está marcando un nuevo pico. ¿Y lo que queda?

En países concretos, ‘Die with a Smile’ sube al puesto 4 de Estados Unidos y al 25 de Reino Unido. En España pelea por entrar en los 100 primeros puestos y saluda desde el 102. Su pico -en Spotify- es un puesto 2 en Nueva Zelanda. En Estados Unidos, ‘Die with a Smile’ sí es número 1 en Apple Music, plataforma que es casi igual de popular que Spotify.

En listas oficiales, las predicciones sitúan el debut de ‘Die with a Smile’ en el puesto 3 del Billboard Hot 100 y en el 7 de Reino Unido, confirma UK Official Charts, gracias a la suma de streamings, venta física y descargas, aunque, en cuanto a edición física, hay que decir que Universal Music solo ha puesto a la venta CD-singles, ni vinilos ni cintas de casete… por ahora.

Con ‘Die with a Smile’, Bruno Mars deja de vivir de las rentas y Lady Gaga allana el camino para el anuncio de su próximo disco, que ya está prácticamente acabado. Ambos la han cantado en vivo por segunda vez en Inglewood, California, bailando pegados el puente instrumental.