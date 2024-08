Caribou anuncia disco y comparte entusiasmo por su nuevo single

El tercer disco que se anuncia hoy de cara al 4 de octubre es el de Caribou. Tras los de Godspeed You! Black Emperor y The Smile, Dan Snaith nos advierte que el primer viernes de dicho mes llegará ‘Honey’, su primer álbum de estudio en 4 años. Son los que han pasado desde ‘Suddenly‘.

Conoces ya tres canciones del tracklist de 12 pistas, y desde hoy una 4ª. Porque si ya habíamos podido escuchar ‘Volume’, ‘Honey’ y ‘Broke My Heart‘, hoy es el turno de revelar ‘Come Find Me’.

Une bailarine con la careta de Dan Snaith se pasea por distintos escenarios del mundo, urbanísticos y bucólicos, en el vídeo presentado para la canción. Por su parte, en la nota de prensa, Caribou se muestra ilusionado con la secuencia de acordes de esta composición, con su French Touch, y con el entusiasmo del público para el que la ha pinchado, en especial para el momento en que resurge tras el drop.

01 Broke My Heart

02 Honey

03 Volume

04 Do Without You

05 Come Find Me

06 August 20/24

07 Dear Life

08 Over Now

09 Campfire

10 Climbing

11 Only You

12 Got to Change