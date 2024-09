RFTW: Hinds, Fred again, Paris Hilton, Rex Orange County…

Hoy 6 de septiembre se ponen a la venta nuevos discos de Hinds, Fred again, The Dare, Rex Orange County, MJ Lenderman, Toro y Moi, Max Richter, la revelación Okay Kaya o Mercury Rev. Para sorpresa del mundo, Paris Hilton lanza su segundo álbum de estudio, casi 20 años después de su debut. Otro gran regreso lo protagoniza The The, que publica su primer disco e 25 años. Además, Camila Cabello lanza la edición deluxe de su último trabajo.

Varios regresos musicales marcan la semana de lanzamientos, no solo el de Linkin Park, que estrenan formación, sino también los de Biznaga, Jungle, Autre Ne Veut o el gran Stevie Wonder. Mount Eerie, por su parte, ha anunciado su primer disco en un lustro.

Abre la playlist de novedades Halsey, que ha detallado su disco, y siguen presentando sus próximos lanzamientos Leon Bridges, Kokoshca, Nilüfer Yanya, Sen Senra, A$AP Rocky, Marinita Precaria o Agoney. Esta semana os hemos hablado de Viuda, una de las nuevas bandas del sello Humo. Del recopilatorio ‘Transa‘ se conoce la versión de Prince por Wendy & Lisa; para el single de Sade habrá que esperar.

Entre las novedades destacadas del viernes en el mundo comercial se encuentra la colaboración de los Chainsmokers y Kim Petras. Además, Sevdaliza suma a Anitta en la «parte 2» de ‘Alibi’ y Ashnikko estrena ‘Paint the Town Blue’… en aparente homenaje a Doja Cat.

En el plano nacional hay que subrayar la propuesta de la banda revelación Vicente Calderón, el nuevo single de Paula Koops o la colaboración de La Élite y Rojuu. También recomendamos lo nuevo de Venga, Bea, Ganges, Maria Rodés con BRONQUIO, Valeria Castro, daniel sabater, Baiuca con Carlangas o Somos la Herencia.