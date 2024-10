El ‘São Paulo’ de The Weeknd y Anitta es «creepy»

Otros vídeos con motivos Halloween se estrenan estos días. Tras el visible ‘Disease’ de Lady Gaga, The Weeknd publica al fin su colaboración audiovisual con Anitta. El videoclip es inusualmente lo-fi, en homenaje al cine de serie B.

‘São Paulo’, estrenada en el celebrado concierto multitudinario de The Weeknd en la ciudad, es una canción sorprendentemente oscura y machacona, bastante diferente a lo que se podría esperar de ellos. Es como si ambos hubieran decidido llevar más lejos una ambición común. Ella, los ritmos de funk brasileño, pues el tema también incluye una interpolación de Tati Quebra Barraco. Él, ese personaje siniestro, cuando no ensangrentado o avejentado, que ha mostrado en los videoclips de sus últimos dos discos. No en vano, el álbum que va a sacar ahora cerrará lo que se considera una trilogía.

El vídeo dirigido por Freeka Tet lleva las cosas todavía más y más allá. Anitta aparece embarazada de algo muy malo, y el featuring de The Weeknd en el mismo es para verlo.

La colaboración entre ambos ha sido bastante improvisada y parece que ninguno de los dos pensó que pudiera llegar a nada. Comenzó a idea del productor Mike Dean (Kanye West, Madonna), a quien le pareció buena idea pedirle unos versos a Anitta. «Lo que mandó era tan bueno que creamos la canción con eso», indica, mientras ella añade, como recoge Billboard: «Escribí unos versos de broma, pero nunca imaginé que se volverían tan serios. De repente, recibí la canción y me encantó. Me siento muy honrada».

Como todo el mundo sabe, el nuevo disco de The Weeknd, ‘Hurry Up Tomorrow’, se ha presentado previamente con dos singles, el luminoso ‘Dancing in the Flames’ y la colaboración con Playboi Carti, ‘Timeless’. Este último está siendo el doble de exitoso, pues ya suma casi 160 millones de streams frente a los 90 del anterior, pese a haberse publicado más tarde. En cuanto al largo, seguimos sin tracklist ni fecha de edición.