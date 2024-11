The Weeknd anuncia fecha de estreno de ‘Hurry Up Tomorrow’

The Weeknd ha confirmado la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, ‘Hurry Up Tomorrow’. Será la última parte de la trilogía que empezó con ‘After Hours’ y continuó con ‘Dawn FM’. Este estará disponible a partir del 24 de enero de 2025, según ha indicado el propio artista en las Stories de Instagram.

Abel Tesfaye ha lanzado, hasta el momento, tres sencillos del disco: ‘Dancing in the Flames’, ‘Timeless’ con Playboi Carti y ‘São Paulo’ con Anitta. La más exitosa de estas fue la que compartía con Carti, que llegó al número 3 del Billboard Hot 100. Cada una de estas tiene un estilo diferente, por lo que no sabemos muy bien que ofrecerá el cantante en el disco completo.

Como acompañamiento del disco, ‘Hurry Up Tomorrow’ también vendrá con un thriller psicológico con el mismo nombre protagonizado por Jenna Ortega, Barry Keoghan y el propio Abel. El cantante, junto a Oneohtrix Point Never, se encargarán de la banda sonora.