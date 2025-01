‘Eusexua’: ¿nos ha dado FKA twigs en enero el disco del año?

Hoy es 29 de enero. Sí, nos está yendo la olla de lo lindo buscando tan pronto como ya el Mejor Álbum de 2025. Tan cierto es esto como que normalmente enero no es tan generoso en discos que den que hablar, y todavía no ha llegado el nuevo de The Weeknd, que lo hará este viernes. Al pelotazo masivo de ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny hay que sumar ‘Eusexua’ de FKA twigs. Muy bueno ha de ser 2025 para que no termine en muchísimos tops 10 dentro de 10 meses.

Nuestro Disco de la Semana ha obtenido calificaciones excelentes en diversos medios, como las 5 estrellas del NME o DIY Magazine, y además aspira a ser top 3 en Reino Unido y top 20 en Estados Unidos. En ambos mercados promete ser su mejor marca.

El buen gusto de FKA twigs para producir ya se vio en su debut ‘LP1’. En su segunda obra, ‘Magdalene‘, acentuó a la vez su gusto por lo conceptual y el cuidado de las melodías individuales más allá del conjunto. Siempre con una estética impecable y con una dirección artística sublime, Tahliah Debrett Barnett ha apuntado bien alto como referentes como Björk o Kate Bush. Esta tercera obra puede ser su definitiva si continúa jugando bien sus cartas, o si pasa algo con esa canción junto a North West que tan descolocado ha dejado a su fandom.

En el nuevo capítulo del podcast REVELACIÓN O TIMO debatimos sobre los pros y los contras de esta obra FKA twigs, también sobre sus influencias (de Madonna a la electrónica noventera en general), pasando por la temática entre lo sexual y lo espiritual del disco. Canciones sobre cruising o cuartos oscuros, algunas construidas en deliciosos antros de Praga, sirven a FKA twigs para averiguar quién es y qué parte de sí misma quiere dejar atrás.

El álbum sirve de hecho para huir de una relación de maltrato y una enfermedad recientes, que en varias ocasiones, han llevado a la artista a la prensa rosa. Os recordamos que FKA twigs actúa en el próximo Primavera Sound, ya con entradas y abonos agotados.