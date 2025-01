Lola Indigo actuará en los Goya 2025

Lola Indigo ofrecerá una de las actuaciones musicales en la 39ª edición de los Goya, que se celebra el sábado 8 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. Mimi Doblas es de Granada y ha llegado a publicar un trabajo dedicado a su ciudad en el que colaboraba con otros artistas granadinos. ‘GRX‘ puede ser, de hecho, el mejor disco de su carrera, a pesar de ser un EP.

De aquel EP sobresalía el single ‘Yo tengo un novio‘, a todas luces una de las Mejores Canciones de 2024, aunque se publicó originalmente a finales de 2023. Seguro que «yo tengo un novio que me come el coño, me come el coño, me come el coño, me come le coño, me come el coño» no será lo que escuchemos cantar a Lola Indigo en los Goya. Siempre no quedará soñar.

La nota de prensa de Universal añade que «este anuncio ha generado gran expectación entre el público, dado el historial escénico de la artista, que siempre sorprende en sus directos por su detallista y cuidada puesta en escena».

Lola Indigo se encuentra preparando ‘La Bruja, La Niña y El Dragón’, el show que presentará en tres grandes recintos en España este 2025: en el Bernabéu de Madrid el 14 junio (con todo agotado), en La Cartuja de Sevilla el 21 de junio, y en el RCDE de Barcelona el 12 de julio.

El Goya a Mejor canción, este año, se disputa entre Maria Arnal por ‘La virgen roja’, para la serie del mismo nombre; Alondra Bentley & Isaki Lacuesta por ‘Love is the worst’, para ‘Segundo premio’; Valeria Castro por ‘El borde del mundo’, para ‘El 47’, Antón Álvarez y Yerai Cortés por ‘Los Almendros’, para ‘La guitarra flamenca de Yerai Cortés’ y Fernando Velázquez por ‘Show Me’, para ‘Buffalo Kids’.