La Casa Blanca responde a Selena Gomez asociando inmigración y delincuencia: un bulo

Hace unos días Selena Gomez subió un vídeo llorando a las redes sociales al ver cómo se deportaba a inmigrantes ilegales como primera medida del gobierno de Trump. Después, decidía borrarlo, debido a las críticas recibidas. La Casa Blanca ha decidido responder a la cantante y actriz con todo su poder, elaborando un vídeo con entrevistas a madres de personas asesinadas por extranjeros ilegales.

En el vídeo aparecen Tammy Nobles, Alexis Nungaray y Patty Morin, madres de Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray y Rachel Morin, jóvenes asesinadas. En el vídeo le dicen a Selena Gomez cosas como “No sabes por quién estás llorando” y “¿Qué sucede entonces con nuestras hijas, que fueron brutalmente asesinadas, violadas, golpeadas hasta la muerte y dejadas en el suelo por estos inmigrantes ilegales?”. Incluso llegan a asegurar que Selena Gomez es actriz y que está fingiendo.

El vídeo de la Casa Blanca, acompañado de música de piano y cuerdas, que debería ejercer una labor de comunicación institucional y neutra, dirigida a todos los estadounidenses; utiliza el dolor de estas madres, que tienen la compasión y la empatía de todo el mundo, para algo muy peligroso: expandir un bulo. En concreto, el que asocia inmigración ilegal y delincuencia, como ha hecho toda la campaña de Trump, adoptando un discurso clásico de la ultraderecha, y que no tiene ninguna base empírica. The New York Times publicaba en 2024 un extenso reportaje que desmantelaba esta teoría, indicando justo lo contrario.

La investigación de The New York Times, acompañada de gráficos con datos oficiales en Estados Unidos, concluía: «Después de que la inmigración ilegal se desplomara en 2020, la tasa de homicidios aumentó. Y después de que la inmigración ilegal se disparara en 2021 y 2022, los asesinatos se estabilizaron y luego disminuyeron».



La misma cuestión ha sido analizada en castellano en el diario El País sobre datos de Estados Unidos, en un artículo titulado «Crimen e inmigración, un mito sin fundamento que perdura».

En España los datos van también en la misma línea: la inmigración ha subido y la delincuencia ha bajado. La asociación entre inmigración y delincuencia es uno de los muchos bulos que la ultraderecha hace circular por redes sociales, pero tal nivel de delincuencia simplemente no existe en la calle, y España es uno de los países más seguros, con 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. A una pregunta de VOX en el Congreso de los Diputados, se respondió con enlaces al Instituto Nacional de Estadística que concluían que «No existe una correlación entre inmigración y delincuencia». Más recientemente, en 2024, El País también ha intentado derribar este mito con un reportaje llamado «La inmigración crece, los delitos no».



Kayla Hamilton, Jocelyn Nungaray, and Rachel Morin were murdered by illegal aliens.

Their courageous mothers had something to say to @SelenaGomez and those who oppose securing our borders. Watch ⬇️ pic.twitter.com/KfsqQGwhqj

— The White House (@WhiteHouse) January 31, 2025