Rihanna viraliza un tema de 2007 que no fue single

Rihanna ya no saca discos ni actúa en directo, salvo grandes excepciones como la Super Bowl, pero eso no significa que su música no se mantenga vigente. ‘ANTI‘, su -hasta ahora- último disco, acaba de cumplir 9 años de vida y también acaba de sumar unas históricas 450 semanas de permanencia dentro de la lista del Billboard 200. Ahora, un tema improbable de la discografía de la de Barbados se ha viralizado en TikTok, aupándolo en las listas.

‘Breakin’ Dishes’, la pista de 4 del tercer álbum de Rihanna, ‘Good Girl Gone Bad‘ (2007), está viviendo su momento de gloria en redes sociales, 18 años después de su lanzamiento. Decenas de mujeres la están usando en vídeos de TikTok para expresar rabia hacia hombres que las han despreciado.

La popularidad de ‘Breakin’ Dishes’ empezó a despuntar a finales de 2023, pero ha explotado a finales de 2024, cuando ha entrado por primera vez en la lista global de Spotify, en el puesto 156, marcando 1.258.000 reproducciones diarias. En las semanas posteriores, ‘Breakin’ Dishes’ ha seguido subiendo y marcando nuevos peaks y, ahora mismo, está posicionada en el número 91 de la tabla global de Spotify, registrando 1.814.000 streams diarios. ‘Breakin’ Dishes’ es ya la canción más popular de Rihanna en Spotify, por delante de ‘Love on the Brain’, y es la única canción de Rihanna que aparece en todo el top 200 global de Spotify, por cierto, justo detrás de ‘Not Like Us‘ de Kendrick Lamar, gran ganadora de los Grammy de esta noche.

‘Breakin’ Dishes’ nunca fue editada como single, pero Rihanna sí la presentó en directo en varios lados, por ejemplo, en el festival Big Weekend de BBC Radio 1. En Reino Unido, ‘Breakin’ Dishes’ se certificó con un Disco de Plata («Silver»), la certificación previa al Oro, en 2024 por 200.000 unidades «vendidas». Dada su recurrente popularidad, los streamings de ‘Breakin’ Dishes’ en Spotify ya eran muy altos, y el tema acaba de superar los 300 millones de reproducciones en esta plataforma. El Disco de Platino en Estados Unidos lo tiene en el bolsillo por la venta de 1 millón de «copias».

El éxito de ‘Breakin’ Dishes’ es muy superior al de otro temas de ‘Good Girl Gone Bad’ que tampoco se lanzaron como single, como ‘Push Up on Me’, que solo lleva 16 millones de reproducciones en Spotify a pesar de ocupar la pista 2 del álbum, es decir, a pesar de sonar después de ‘Umbrella’. El público, sobre todo, ha seguido consumiendo los singles, y ‘Breakin’ Dishes’ ahora parece uno de ellos, cuando nunca lo fue. Ahora ya se puede decir: ¡justicia para ‘Sell Me Candy’!



