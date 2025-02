Los favoritos de Maestro Espada: de El Patiñero a ANOHNI

Maestro Espada han publicado uno de los mejores discos de 2024, acercando la tradición murciana a la electrónica. ‘Maestro Espada’ está nominado además al Premio Ruido, que otorga la prensa al Mejor Álbum Nacional del Año desde hace una década. Esta noche de miércoles, 5 de febrero, actúan en Madrid como parte del ciclo Inverfest. Será en La Sala del Movistar Arena, y tenéis toda la información aquí. Aprovechando este evento, preguntamos a Alejandro y Víctor Hernández sobre sus discos favoritos. Los hermanos responden de manera conjunta.

¿Qué disco marcó tu adolescencia?

‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ de Arctic Monkeys.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

‘Hope There’s Someone’ de Antony and The Johnsons.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Dream Police‘ de Mkgee.

¿Alguna canción que odies con toda tu alma?

‘Nochentera’ de Vicco.

¿Alguna actuación vocal en particular?

El Patiñero cantando una trilla.

¿Tienes algún guilty pleasure o no existe tal cosa?

Rihanna.

¿Alguna canción tradicional favorita de todos los tiempos?

Malagueña murciana.



Un videoclip que te haya cautivado

‘Coffee and TV’ de Blur.

¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Lorena Álvarez en Matadero.

¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?

‘Bon Iver’ de Bon Iver, en vinilo.

¿Alguna plataforma favorita para escuchar música?

El archivo digital de Alan Lomax.